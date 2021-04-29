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Confiante nas renovações de Gerson e Arrascaeta, Braz indica caminho para novos reforços do Flamengo em 2021

Em entrevista ao site "ge", vice-presidente de futebol comenta sobre as dificuldades na montagem do elenco, mas diz: 'Na hora certa, as contratações vão ocorrer'...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 16:50
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após ser protagonista nas janelas de transferências dos últimos anos, o Flamengo teve papel mais discreto no início deste temporada e fechou apenas uma contratação até o momento: o zagueiro Bruno Viana, que veio por empréstimo do Braga, de Portugal. Para Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, essa mudança ocorreu devido a uma junção de fatores.
+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do Flamengo- Não é só a parte financeira. A gente não teve a pausa tradicional entre dezembro e janeiro. Foi uma temporada diferente. A gente tinha concentração integral na reta final do Campeonato Brasileiro. Não adiantava vir com o Messi de graça, porque a nossa concentração estavam nos jogos e no nosso elenco - disse Marcos Braz, em entrevista ao site "ge", antes de completar sobre a parte orçamentária e o caminho a ser adotado nas contratações em 2021:
- A gente sabe das perdas do Flamengo, que foram enormes em função da pandemia. A gente perdeu em 2020 praticamente 90% de bilheteria e um percentual enorme do sócio-torcedor, que dariam uma grande contribuição. Esse ano os números são menores ainda. A gente vai ter que fazer contratações, como por exemplo a do Bruno Viana, que veio por empréstimo e só com o pagamento de salários até o fim do ano. O caminho vai ser aí.
Com essa estratégia definida, Marcos Braz mostrou confiança em reforçar o elenco do Flamengo durante a temporada e disse que elas irão acontecer na 'hora certa'.
+ Veja mais notícias do Flamengo
- Eu confio no ‘taco’ da diretoria. A gente tem uma sensibilidade. A gente conhece o mercado bem. Vamos conseguir fazer as contratações que serão importantes para o Flamengo continuar ganhando esse ano. Independente de um VP ou outro achar que tem que apertar aqui e ali. Na hora certa, as contratações vão acontecer.
Na entrevista, o dirigente também comentou sobre as situações contratuais de atletas importantes do elenco, como Gerson, Arrascaeta, Filipe Luís, Diego Alves e Diego Ribas. Segundo ele, esses assuntos estão sendo tratados internamente e são prioridade para o clube.
- Isso tudo não está deixado de lado. Não é a dificuldade financeira que fazer a gente não dar satisfação e procurar uma solução. A gente está analisando com cuidado, mas em alguns pontos a gente precisa ser compreendido em função do timing. A gente vai encontrar um bom caminho e um bom ajuste na hora certa. Eu tenho certeza absoluta que no momento certo a gente vai equacionar tudo e vai fazer contratações pontuais para manter o resultado esportivo.
- A nossa cabeça é ajustar a parte interna para depois ir para o mercado. Não faz sentido ir para o mercado sem fazer alguns ajustes, que a gente mesmo tem a consciência que tem que fazer, como o do Gerson, por exemplo.
+ Confira a tabela completa da Libertadores 2021
Após golear o Unión La Calera e conquistar a segunda vitória na Libertadores, o Flamengo volta a campo neste sábado, às 21h05 (de Brasília), para encarar o Volta Redonda. A partida é válida pela ida da semifinal do Campeonato Carioca e será disputada no estádio Raulino de Oliveira.

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