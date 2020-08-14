Comentando sobre Taça das Bolinhas, dirigente do Sport ironiza Flamengo

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O vice-presidente jurídico do Sport, Manoel Veloso, foi ouvido pelo portal 'ge' sobre os procedimentos tomados na justiça pelo Flamengo em relação a Taça das Bolinhas já que, em 1987, tanto o Leão da Ilha como o clube carioca se consideram campeões nacionais.

Manoel se mostrou bastante crítico a postura do vencedor da Copa União do ano em questão, entendendo que se trata de algo classificado como uma "insistência cômica". Além disso, ele acrescentou que o clube tem desejo de se inteirar do processo mesmo que não esteja incluso

- Ficamos sabendo. Chega a ser cômica essa insistência do time carioca. Eles fogem do jogo, não disputam no campo e ficam com esse 'jus esperniandi' nos tribunais por décadas, mas já perderam em todas as instâncias, inclusive no STF.

- Não sei se esse é o processo em que, mesmo não sendo parte, pedimos habilitação. Ou se já é uma nova (enésima) ação do clube do Rio. Mas com certeza, se não estivermos habilitados, vamos pedir para fazer parte e tomar conhecimento dessa nova aventura jurídica - agregou.