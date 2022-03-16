Com volta do Maracanã, Flamengo tem lucro em operação e mira evitar prejuízo com a fase final do Carioca

O Flamengo fechou a Taça Guanabara com um prejuízo de R$ 519 mil somadas as operações das 11 rodadas. A boa notícia é que, com o retorno do Maracanã no último sábado, contra o Bangu, o clube teve seu melhor resultado financeiro no Carioca. Afinal, foram 61.335 pagantes. Agora, com os clássicos na semifinal e as eventuais finais, a diretoria do clube projeta terminar o Estadual com lucro.A goleada sobre o Bangu, por 6 a 0, contou com promoção de ingressos (a partir de R$ 12 para sócios) e, mesmo assim, foi o jogo com maior lucro para o Flamengo, que dividiu a receita (resultado das receitas menos as despesas) de R$ 548.976,73 com o rival: R$ 274.488,37 para cada. Antes disso, o clube da Gávea só havia obtido lucro diante do Boavista, no Raulino de Oliveira, na estreia de Paulo Sousa: R$ 22 mil e 282 (veja os números completos abaixo!). Nesta quarta, às 20h, Flamengo e Vasco disputam a primeira semifinal do Carioca. A venda de ingressos para o jogo - que tem o Cruz-Maltino como mandante - foi problemática e com longas filas desde segunda-feira. Mesmo assim, 30 mil entradas foram vendidas até o início da noite de terça. Assim como nos clássicos da Taça Guanabara, os rivais dividirão receitas e despesas nas semifinais. A partida de volta entre Vasco e Flamengo será no domingo.Por ter a melhor classificação na Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem de resultados iguais. Ou seja, em caso de dois empates ou uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols (2 a 1, na ida, e 3 a 4, na volta), a equipe de Paulo Sousa avança para enfrentar o vencedor do confronto entre Fluminense e Botafogo, que disputarão as semifinais em 21 e 27 de março.Confira os resultados financeiros do Flamengo em cada jogo do Cariocão:
12 de março - Bangu x Flamengo, no Maracanã:Receita: R$ 1.543.939,50Despesas: R$ 795.051,69Resultado do Flamengo: R$ 274.488,37
6 de março - Flamengo x Vasco, no Nilton Santos:Receita: R$ 691.103,00Despesas: R$ 844.444,74Resultado do Flamengo: (-) R$ 81.170,87
27 de fevereiro - Flamengo x Resende, no Nilton Santos:Receita: R$ 321.880,00Despesas: R$ 631.547,29Resultado do Flamengo: (-) R$ 309.667,29
23 de fevereiro - Botafogo x Flamengo, no Nilton Santos:Receitas: R$ 463.425,00Despesas: R$ 679.942,43Resultado do Flamengo: (-) R$ 112.758,72
16 de fevereiro - Madureira x Flamengo, no Conselheiro Galvão:Receitas: R$ 80.760,00Despesas: R$ 108.873,74Resultado do Flamengo: (-) R$ 11.245,50
13 de fevereiro - Flamengo xx Nova Iguaçu, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 192.403,00Despesas: R$ 194.329,35Resultado do Flamengo: (-) R$ 1.926,35
10 de fevereiro - Audax x Flamengo, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 122.790Despesas: R$ 188.312,41Resultado do Flamengo: (-) R$ 65.522,41
6 de fevereiro - Flamengo x Fluminense, no Nilton Santos:Receitas: R$ 755.733,00Despesas: R$ 825.413,66Resultado do Flamengo: (-) R$ 39.340,33
2 de fevereiro - Flamengo x Boavista, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 275.763,00Despesas: R$ 229.874,89Resultado do Flamengo: R$ 22.282,87
29 de janeiro - Volta Redonda x Flamengo, no Raulino de Oliveira:Receitas: R$ 75.850,00Despesas: R$ 121.982,86Resultado do Flamengo: (-) R$ 28.316,43
26 de janeiro - Flamengo x Portuguesa, no Luso-Brasileiro:Receitas: R$ 80.745,00Despesas: R$ 246.856,26Resultado do Flamengo: (-) R$ 166.111,26