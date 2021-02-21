Com volta de Zé Rafael, Palmeiras dá sequência à preparação para jogo contra Atlético-GO

O Palmeiras realizou, neste domingo (21), mais um treino e deu sequência à preparação para o confronto contra o Atlético-GO. O grande destaque do dia foi a volta de Zé Rafael, que foi preservado nas últimas partidas e treinou sem restrições nesta manhã.
O treinador Abel Ferreira comandou um treino tático visando o confronto contra a equipe de Goiânia. O técnico buscou orientar posicionamento, movimentações e transições.O atacante Gabriel Veron, em fase de transição física, realizou o aquecimento e, posteriormente, trabalhou à parte, com preparadores físicos e atletas do Sub-20.
O Palmeiras entra em campo novamente na próxima segunda-feira (22), contra o Atlético-GO, às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque.