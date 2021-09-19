Com volta de titulares e Gabigol, Flamengo está escalado para encarar o Grêmio; saiba onde assistir

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

O Flamengo está definido para enfrentar o Grêmio, neste domingo, a partir das 20h30. Após vencer o rival na quarta-feira em partida que preservou alguns titulares, pela Copa do Brasil, Renato Gaúcho escala o que tem de melhor para o confronto pela 21ª rodada do Brasileirão. Diego Alves, Isla e Willian Arão estão de volta ao time principal.

A escalação do Flamengo para a partida é a seguinte: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabigol.No banco, a novidade fica por conta de Kenedy. O atacante, após três semanas treinando no Ninho do Urubu, está relacionado pela primeira vez. David Luiz ainda não figurou na lista e, nesta manhã, treinou no Ninho do Urubu.