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Com volta de titulares e Gabigol, Flamengo está escalado para encarar o Grêmio; saiba onde assistir

Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 19:34
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
O Flamengo está definido para enfrentar o Grêmio, neste domingo, a partir das 20h30. Após vencer o rival na quarta-feira em partida que preservou alguns titulares, pela Copa do Brasil, Renato Gaúcho escala o que tem de melhor para o confronto pela 21ª rodada do Brasileirão. Diego Alves, Isla e Willian Arão estão de volta ao time principal.
A escalação do Flamengo para a partida é a seguinte: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabigol.No banco, a novidade fica por conta de Kenedy. O atacante, após três semanas treinando no Ninho do Urubu, está relacionado pela primeira vez. David Luiz ainda não figurou na lista e, nesta manhã, treinou no Ninho do Urubu.
As ausências seguem por conta Filipe Luís, Diego e Arrascaeta, que seguem em recuperação para estarem à disposição do Flamengo na quarta, quando recebe o Barcelona (EQU) na ida da semifinal da Libertadores, também no Maracanã.

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