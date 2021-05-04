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Com Vital, retornos e dois desfalques, Corinthians divulga relacionados para pegar o Sport Huancayo; veja

Timão publicou a lista de jogadores que viajam para o Peru na tarde desta terça-feira para o duelo pela Copa Sul-Americana. Xavier e Cantillo, machucados, ficaram fora da relação...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 13:03

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 13:03

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta terça-feira, o Corinthians realizou seu último treinamento antes de viajar para o Peru para enfrentar o Sport Huancayo-PER, na próxima quinta-feira, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim, o clube divulgou a lista de relacionados para a viagem desta tarde. Cantillo e Xavier estão fora, enquanto Mateus Vital, recuperado, estará no voo para Lima.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
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As baixas para a viagem se concentram no setor de meio-campo: o volante Xavier, que segue em tratamento por conta de uma torção no tornozelo esquerdo, lesão que já o deixou fora do Majestoso, e o meio-campista Cantillo, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O colombiano ficou fora do clássico por estar suspenso em decorrência de uma expulsão.
A boa notícia é que Mateus Vital, recuperado de artroscopia no joelho direito, está confirmado para a viagem a Lima. O meia já havia entrado nos acréscimos do segundo tempo do duelo com o São Paulo, no último domingo, e provou estar pronto para encarar a viagem por conta da Copa Sul-Americana. A sua escalação como titular não é garantida, a tendência é ser opção no banco.
Quem retornou para a lista foi o trio Léo Natel, Araos e Rodrigo Varanda. Os três ficaram fora da relação para o clássico, todos por opção de Vagner Mancini. Agora, para o duelo pela Sul-Americana, eles voltam para o grupo e ficam à disposição do treinador para enfrentar o Sport Huancayo-PER, em Lima.
Confira a lista completa dos relacionados para a viagem:
Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul GustavoMeias: Araos, Camacho, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Otero, Ramiro, Roni e VitinhoAtacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda

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