Com Victor Cuesta, Aguirre esboça Inter para encarar a Chape

Crédito: Divulgação/Internacional

Sem vencer nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo neste fim de semana e o time de Diego Aguirre vai receber a Chapecoense, no Beira-Rio.

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Para o confronto, o Colorado ainda segue com os desfalques que foram designados para disputar as Eliminatórias, mas terá o retorno de Cuesta.

Após cumprir suspensão diante do Atlético-MG, o argentino retorna ao time titular e quer ajudar o Inter a vencer.