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futebol

Com Victor Cuesta, Aguirre esboça Inter para encarar a Chape

Treinador do Colorado terá a presença do zagueiro no sistema defensivo da equipe...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 16:56
Crédito: Divulgação/Internacional
Sem vencer nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo neste fim de semana e o time de Diego Aguirre vai receber a Chapecoense, no Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para o confronto, o Colorado ainda segue com os desfalques que foram designados para disputar as Eliminatórias, mas terá o retorno de Cuesta.
Após cumprir suspensão diante do Atlético-MG, o argentino retorna ao time titular e quer ajudar o Inter a vencer.
Confira a provável escalação: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Caio Vidal, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto.

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