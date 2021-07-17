Com trabalhos posicionais, Palmeiras encerra preparação para enfrentar Atlético-GO

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras encerrou, neste sábado (17), a preparação para o confronto contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão. O Verdão visitará o Dragão em busca de mais uma vitória fora de casa, algo importante para manter o time na ponta da tabela.

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Na Academia de Futebol, Abel Ferreira propôs uma atividade posicional. O elenco foi dividido em dois times, que realizaram, de maneira alternada, dois trabalhos. O primeiro consistia em movimentações e jogadas específicas, enquanto o segundo era composto por um treino fisico. Na sequência, os atletas realizaram uma atividade em campo reduzido com ênfase em balanços e transições. Por fim, alguns jogadores aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

O zagueiro Luan e os atacantes Luiz Adriano e Rony não participaram das atividades e cumpriram cronograma com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Assim, o provável Palmeiras tem a seguinte escalação: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo (Kuscevic), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson.