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Com trabalhos posicionais, Palmeiras encerra preparação para enfrentar Atlético-GO

Verdão encara o Dragão, fora de casa, no próximo domingo (18), às 16h (horário de Brasília)...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 16:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras encerrou, neste sábado (17), a preparação para o confronto contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão. O Verdão visitará o Dragão em busca de mais uma vitória fora de casa, algo importante para manter o time na ponta da tabela.
Corinthians não desiste de Paulinho, United encaminha chegada de zagueiro, Lyon rejeita oferta do Flamengo… O Dia do Mercado
Na Academia de Futebol, Abel Ferreira propôs uma atividade posicional. O elenco foi dividido em dois times, que realizaram, de maneira alternada, dois trabalhos. O primeiro consistia em movimentações e jogadas específicas, enquanto o segundo era composto por um treino fisico. Na sequência, os atletas realizaram uma atividade em campo reduzido com ênfase em balanços e transições. Por fim, alguns jogadores aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.
O zagueiro Luan e os atacantes Luiz Adriano e Rony não participaram das atividades e cumpriram cronograma com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Assim, o provável Palmeiras tem a seguinte escalação: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo (Kuscevic), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoBuscando se manter na liderança do Brasileirão, o Palmeiras visita, no próximo domingo (18), às 16h (horário de Brasília), o Atlético-GO.

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