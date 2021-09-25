Com Tardelli, Santos divulga os relacionados para jogo contra o Juventude

O Santos divulgou no início da tarde deste sábado os jogadores relacionados para a partida deste domingo, às 16 horas, diante do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.A grande novidade na lista é a presença do atacante Diego Tardelli. O jogador estreou diante do Athlético-PR na Copa do Brasil, mas foi perseguido e sofreu uma emboscada após o confronto. Ele ficou fora da partida contra o Ceará e chegou a cogitar deixar o Peixe, mas decidiu ficar.
O uruguaio Carlos Sánchez também volta aos relacionados depois de desfalcar o Peixe contra o Ceará. Em contrapartida, o lateral Madson e os zagueiros Luiz Felipe e Kaiky seguem fora da equipe.Confira os jogadores relacionados pelo técnico Fábio Carille.
Goleiros: João Paulo, Diógenes e JandreiLaterais: Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Wagner Leonardo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e DerickVolantes: Camacho, Ivonei e Vinícius ZanoceloMeias: Gabriel Pirani, Jean Mota e Carlos SánchezAtacantes: Marinho, Léo Baptistão, Raniel, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Ângelo e Diego Tardelli