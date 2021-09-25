Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Tardelli, Santos divulga os relacionados para jogo contra o Juventude

Fábio Carille relacionou 23 jogadores para a partida deste domingo. Após sofrer emboscado e ficar fora da partida contra o Ceará, o atacante Diego Tardelli está de volta ao time...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 14:07
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos divulgou no início da tarde deste sábado os jogadores relacionados para a partida deste domingo, às 16 horas, diante do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.A grande novidade na lista é a presença do atacante Diego Tardelli. O jogador estreou diante do Athlético-PR na Copa do Brasil, mas foi perseguido e sofreu uma emboscada após o confronto. Ele ficou fora da partida contra o Ceará e chegou a cogitar deixar o Peixe, mas decidiu ficar.
O uruguaio Carlos Sánchez também volta aos relacionados depois de desfalcar o Peixe contra o Ceará. Em contrapartida, o lateral Madson e os zagueiros Luiz Felipe e Kaiky seguem fora da equipe.Confira os jogadores relacionados pelo técnico Fábio Carille.
Goleiros: João Paulo, Diógenes e JandreiLaterais: Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Wagner Leonardo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e DerickVolantes: Camacho, Ivonei e Vinícius ZanoceloMeias: Gabriel Pirani, Jean Mota e Carlos SánchezAtacantes: Marinho, Léo Baptistão, Raniel, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Ângelo e Diego Tardelli

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados