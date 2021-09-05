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futebol

Com show de Matheus Araujo, sub-20 do Corinthians goleia o Bahia pelo Brasileirão

Com show do meia, Timãozinho venceu a equipe baiana por 7 a 1 e fechou fim de semana de placares elásticos na base...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 19:28
Crédito: Marco Galvão/Ag.Corinthians
A categoria de base do Corinthians voou neste fim de semana. Após as equipes sub-15 e sub-17 golearem o Rio Branco, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, no sábado (4), o time sub-20 bateu o Bahia por 7 a 1, pela 14ª rodada da primeira fase do Brasileirão da sua categoria, neste domingo (5), em confronto disputado na Fazendinha.
O destaque do jogo foi Matheus Araujo, que marcou três gols. Cauê, Giovani, Keven e Ryan completaram o placar a favor do Timão. A equipe titular, escalada pelo técnico Diogo Siston, contou com uma série de jogadores que passaram pelo elenco profissional ainda nesta temporada, como o goleiro Alan, o zagueiro Lucas Belezi, o volante Mandaca e os próprios Matheus Araújo e Cauê, que foram às redes.
Os meninos do Timão garantiram o placar praticamente dentro dos 45 minutos iniciais, tendo ido para o intervalo vencendo por 6 a 1. Apenas o gol de Keven, aos 12 minutos do segundo tempo, aconteceu na etapa complementar.
O Corinthians está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro sub-20, com 19 pontos, três a menos que o América-MG, último time na zona de classificação à próxima fase.
O Timão volta a campo pela competição no próximo domingo (12), às 15h, contra o Sport, fora de casa. Mas antes, a equipe encara a Portuguesa, nesta quinta-feira (9), também às 15h, pelo Paulistão Sub-20.

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