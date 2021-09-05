Com show de Matheus Araujo, sub-20 do Corinthians goleia o Bahia pelo Brasileirão

Crédito: Marco Galvão/Ag.Corinthians

A categoria de base do Corinthians voou neste fim de semana. Após as equipes sub-15 e sub-17 golearem o Rio Branco, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, no sábado (4), o time sub-20 bateu o Bahia por 7 a 1, pela 14ª rodada da primeira fase do Brasileirão da sua categoria, neste domingo (5), em confronto disputado na Fazendinha.

O destaque do jogo foi Matheus Araujo, que marcou três gols. Cauê, Giovani, Keven e Ryan completaram o placar a favor do Timão. A equipe titular, escalada pelo técnico Diogo Siston, contou com uma série de jogadores que passaram pelo elenco profissional ainda nesta temporada, como o goleiro Alan, o zagueiro Lucas Belezi, o volante Mandaca e os próprios Matheus Araújo e Cauê, que foram às redes.

Os meninos do Timão garantiram o placar praticamente dentro dos 45 minutos iniciais, tendo ido para o intervalo vencendo por 6 a 1. Apenas o gol de Keven, aos 12 minutos do segundo tempo, aconteceu na etapa complementar.

O Corinthians está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro sub-20, com 19 pontos, três a menos que o América-MG, último time na zona de classificação à próxima fase.