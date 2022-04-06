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Com SAF garantida, Ronaldo diz que vai resolver Trasnfer Ban do Cruzeiro

O gestor da Raposa sabe que terá de correr contra o tempo, pois o prazo final de inscrições para novos jogadores é no dia 12 de abril, próxima terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 22:35

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 22:35

Ronaldo conseguiu um vitória desejada pela torcida e agora vai ter plenos poderes para conduzir o futebol do clube. Foram dias tensos, com trocas de acusações, materiais vazados sobre o contrato de pré-compra, assinado em dezembro de 2021, gerando muitos atritos com várias alas do Cruzeiro, até que houve a aprovação final da SAF. Mas, o final foi feliz. Com a aprovação dos conselheiros, foi dada sequência ao processo de transformação do clube, que começou no dia 18 de dezembro, quando Ronaldo assinou um acordo de intenção de compra da Raposa. E o problema mais urgente a resolver são os impedimentos de registrar jogadores, pois são duas punições: uma da FIFA e a outra da CBF. A Raposa tem uma dívida com o Independiente Del Valle, do Equador, de quase R$ 10 milhões relativa ao zagueiro Kunty Caicedo, contratado em julho de 2017 na gestão de Gilvan de Pinho Tavares. Sérgio Santos Rodrigues , presidente da Raposa, anunciou um acordo de pagamento em 18 parcelas de U$ 132 mil (na cotação atual, cerca de R$ 11,2 milhões ao todo), com vencimento a partir de agosto do ano passado. Todavia, somente as duas primeiras parcelas teriam sido pagas. Além do transfer ban, o Cruzeiro já estava impedido de registrar novos jogadores em seu elenco. O clube foi punido pela CBF por uma dívida de aproximadamente R$ 1 milhão com o Atlético -AC pela contratação por empréstimo do atacante Careca, em 2017. O Atlético acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e a Justiça, que obrigou a CBF a punir a Raposa em seis meses até que o débito fosse quitado. Ronaldo afirmou que uma solução será dada até a próxima terça-feira, dia 12, quando termina o prazo para inscrição de atletas nessa janela. -Temos muito pepinos para resolver, transfer ban, como vou me esquecer disso? Essa semana vamos resolver o transfer ban e poder inscrever novos jogadores. Vamos com tudo esse ano para subir, vamos com tudo!-disse em live no seu canal no Twitch.
O time azul terá pelo menos mais cinco reforços para a Série B. O atacante Rodolfo, o goleiro Gabriel Mesquita, o volante Neto Moura e os atacantes Rafael Silva e Leonardo Pais. O time mineiro ainda quer mais um zagueiro para a segunda divisão.
Crédito: Ronaldotrouxeumaboanotíciaparaotorcedorceleste,dequeiráquitarosdébitosdaRaposanaFIFA-(Foto:GustavoAleixo/Cruzeiro

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