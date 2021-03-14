Com restrições em São Paulo, FPF pensa em levar São Bento x Palmeiras para Belo Horizonte

Crédito: Márcio Porto

Em virtude da nova fase de restrições no Estado de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol quer levar o jogo entre Palmeiras e São Bento para o estádio Independência, em Belo Horizonte. A informação foi incialmente publicada pelo GE e confirmada pelo LANCE/NOSSO PALESTRA.

Marcada para a próxima quarta-feira, em Sorocaba, a partida já não poderá acontecer em São Paulo, que vive a fase emergencial para conter o avanço da pandemia. Antes de dar seguimento à ideia de recorrer a Belo Horizonte, a FPF terá reunião com o governador João Dória na próxima segunda-feira.Com expectativa de reverter a decisão do governo a tempo de realizar as partidas previstas para o período em seus locais originais, FPF e clubes deixam a mudança de endereço em segundo plano, mas com atenção redobrada caso seja necessário sair de São Paulo.