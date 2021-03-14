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futebol

Com restrições em São Paulo, FPF pensa em levar São Bento x Palmeiras para Belo Horizonte

Com reunião marcada para a próxima segunda, Federação Paulista de Futebol  e governador João Dória podem mudar o cenário
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Publicado em 14 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 09:30
Crédito: Márcio Porto
Em virtude da nova fase de restrições no Estado de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol quer levar o jogo entre Palmeiras e São Bento para o estádio Independência, em Belo Horizonte. A informação foi incialmente publicada pelo GE e confirmada pelo LANCE/NOSSO PALESTRA.
Marcada para a próxima quarta-feira, em Sorocaba, a partida já não poderá acontecer em São Paulo, que vive a fase emergencial para conter o avanço da pandemia. Antes de dar seguimento à ideia de recorrer a Belo Horizonte, a FPF terá reunião com o governador João Dória na próxima segunda-feira.Com expectativa de reverter a decisão do governo a tempo de realizar as partidas previstas para o período em seus locais originais, FPF e clubes deixam a mudança de endereço em segundo plano, mas com atenção redobrada caso seja necessário sair de São Paulo.
De acordo com comunicado da Federação Paulista da última quinta-feira, após reunião com clubes, está previsto um novo encontro com dirigentes de equipes da primeira divisão depois do debate com o governo para remarcação dos jogos, se necessário.Sem descartar realizar jogos ao redor do Brasil, mesmo com os altos custos de operação, a FPF apenas espera o encontro com Dória para dar andamento na ideia. Consultado pela reportagem, o Palmeiras não quis se pronunciar antes de segunda-feira.

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