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Com queda de 20% no faturamento, Flamengo publica balanço financeiro da temporada 2020; veja números

Clube informa que teve um faturamento total de R$ 756 milhões, enquanto em 2019 havia sido de R$ 950 milhões...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 11:35

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 11:35
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Na manhã desta quinta-feira, o Flamengo publicou o balanço financeiro referente à temporada 2020. No relatório, o clube rubro-negro informa que teve um faturamento total de R$ 756 milhões. Esse montante representa uma queda de 20,5% em comparação com 2019, quando fechou o ano com R$ 950 milhões em receita.
+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoA redução se dá pela queda brusca no quadro de sócios-torcedores e, principalmente, pela ausência de bilheteria nos jogos. De acordo com dados do clube, essa fonte de receita registrou queda de 73% em relação ao ano anterior. Os setores que mais renderam dinheiro ao Flamengo em 2020 foram os direitos de transmissão e a venda de atletas.
FONTES DE RECEITAS EM 2020:
- Direitos de Transmissão e Prêmios - R$ 264 milhões- Transferência de atletas - R$ 222 milhões- Patrocínios e Licenciamentos - R$ 143 milhões- Bilheteria, ST e Estádio - R$ 92 milhões- Social e outras - R$ 34 milhõesPor outro lado, o Flamengo conseguiu reduzir os custos operacionais em 17% com relação a 2019. Enquanto no ano anterior à pandemia o clube havia gastado R$ 666 milhões, o montante em 2020 foi de R$ 552 milhões. As maiores reduções foram registradas no grupo referente à operação de jogos edo programa de Sócio Torcedor, além da demissão de dezenas de funcionários para conter os gastos e enxugou os quadros.

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