Com queda de 20% no faturamento, Flamengo publica balanço financeiro da temporada 2020; veja números

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Na manhã desta quinta-feira, o Flamengo publicou o balanço financeiro referente à temporada 2020. No relatório, o clube rubro-negro informa que teve um faturamento total de R$ 756 milhões. Esse montante representa uma queda de 20,5% em comparação com 2019, quando fechou o ano com R$ 950 milhões em receita.

+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoA redução se dá pela queda brusca no quadro de sócios-torcedores e, principalmente, pela ausência de bilheteria nos jogos. De acordo com dados do clube, essa fonte de receita registrou queda de 73% em relação ao ano anterior. Os setores que mais renderam dinheiro ao Flamengo em 2020 foram os direitos de transmissão e a venda de atletas.

FONTES DE RECEITAS EM 2020: