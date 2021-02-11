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Com profissionais ex-Flamengo, Botafogo anuncia novos nomes do Departamento Médico

Gustavo Dutra e João Marcelo Amorim, que estavam nas categorias de base do Rubro-Negro, chegam para o núcleo de saúde do clube de General Severiano...
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Publicado em 

11 fev 2021 às 18:26

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:26

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
A parte interna do Botafogo vem sendo reforçada. Após anunciar o desligamento de profissionais do Departamento Médico, o clube comunicou, nesta quinta-feira, que dois profissionais ocuparão cargos no Núcleo de Saúde da equipe profissional a partir da próxima temporada: Gustavo Dutra e João Marcelo Amorim.
Os dois estavam trabalhando nas categorias de base do Flamengo e assim como Eduardo Freeland, atual diretor de futebol, fizeram o pulo para trabalharem na categoria principal do Glorioso.
A dupla começa a trabalhar a partir do fim da atual temporada, com o término do Campeonato Brasileiro. Além deles, o Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo conta com Altamaro Bottino e Caio Senise.
Tanto Gustavo quanto João Marcelo têm passagem pelo Botafogo. Ambos estavam no clube de General Severiano antes de terem aceitado a proposta para trabalhar no Flamengo. Agora, retornam ao clube de General Severiano para 2021.

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