Com profissionais ex-Flamengo, Botafogo anuncia novos nomes do Departamento Médico

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

A parte interna do Botafogo vem sendo reforçada. Após anunciar o desligamento de profissionais do Departamento Médico, o clube comunicou, nesta quinta-feira, que dois profissionais ocuparão cargos no Núcleo de Saúde da equipe profissional a partir da próxima temporada: Gustavo Dutra e João Marcelo Amorim.

Os dois estavam trabalhando nas categorias de base do Flamengo e assim como Eduardo Freeland, atual diretor de futebol, fizeram o pulo para trabalharem na categoria principal do Glorioso.

A dupla começa a trabalhar a partir do fim da atual temporada, com o término do Campeonato Brasileiro. Além deles, o Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo conta com Altamaro Bottino e Caio Senise.