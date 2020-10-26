Com Piton, Corinthians faz treino tático de olho no América-MG

Crédito: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

Na tarde desta segunda-feira (26), o Corinthians realizou o penúltimo treino preparatório para a estreia na Copa do Brasil. Na quarta (28), às 21h30, na Neo Química Arena, o Alvinegro recebe o América-MG pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

Na atividade do dia, o técnico Vagner Mancini realizou um treinamento tático de olho na próxima partida. O treinador parava o trabalho constantemente para orientar e posicionar os atletas.A novidade ficou por conta da presença do lateral-esquerdo Lucas Piton, que estava com dores no músculo adutor da coxa esquerda, treinou com o grupo e pode ficar à disposição da comissão técnica diante dos mineiros.

O atacante Jô, com uma contratura muscular na panturrilha direita, trabalhou com a equipe de fisioterapia na parte interna do CT e também no campo. Além do camisa 77, o zagueiro Raul Gustavo também deu sequência na sua recuperação de uma lesão muscular com uma movimentação no gramado. Já o meio-campista Gabriel Pereira treinou nas áreas internas do CT.