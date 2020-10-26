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Com Piton, Corinthians faz treino tático de olho no América-MG

Lateral-esquerdo treinou com o grupo e deve estar à disposição de Vagner Mancini para enfrentar o Coelho nas oitavas da Copa do Brasil. Jô fez exercícios na parte interna e campo...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 18:44
Crédito: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians
Na tarde desta segunda-feira (26), o Corinthians realizou o penúltimo treino preparatório para a estreia na Copa do Brasil. Na quarta (28), às 21h30, na Neo Química Arena, o Alvinegro recebe o América-MG pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.
Na atividade do dia, o técnico Vagner Mancini realizou um treinamento tático de olho na próxima partida. O treinador parava o trabalho constantemente para orientar e posicionar os atletas.A novidade ficou por conta da presença do lateral-esquerdo Lucas Piton, que estava com dores no músculo adutor da coxa esquerda, treinou com o grupo e pode ficar à disposição da comissão técnica diante dos mineiros.
O atacante Jô, com uma contratura muscular na panturrilha direita, trabalhou com a equipe de fisioterapia na parte interna do CT e também no campo. Além do camisa 77, o zagueiro Raul Gustavo também deu sequência na sua recuperação de uma lesão muscular com uma movimentação no gramado. Já o meio-campista Gabriel Pereira treinou nas áreas internas do CT.
O Alvinegro ainda realiza mais um treino nesta terça-feira em preparação para a partida do mata-mata nacional. Uma provável escalação tem Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Ramiro, Ederson e Matheus Vital; Cazares e Jô.

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