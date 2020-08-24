Com Otero em campo, Corinthians realiza trabalho de olho no Fortaleza

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians realizou mais um treino de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena em Itaquera, diante do Fortaleza, pela quinta rodada da competição. A grande novidade do dia ficou por conta de Rómulo Otero.O venezuelano, novo reforço do Timão, assinou contrato por empréstimo, pertence ao Atlético-MG, e participou da atividade do dia com o restante do elenco. Com o nome no BID da CBF desde o começo da noite desta segunda-feira, o meia deve ficar à disposição do técnico Tiago Nunes para a estreia.

No treino em campo, o treinador promoveu um trabalho tático de ataque contra defesa. Depois, realizou um coletivo já ajustando a equipe para o duelo diante dos cearenses. Vale lembrar que por conta do protocolo de retomada do futebol, os jornalistas não podem ter acesso ao centro de treinamento, sendo assim as informações são divulgadas pela assessoria de imprensa do clube.

Mateus Vital, que estava afastado por conta de uma amigdalite, treinou sem restrições novamente nesta segunda-feira. O jogador já está participando das atividades com o grupo desde o último sábado e estará entre os relacionados para enfrentar o Fortaleza. Resta saber se voltará como titular ou será opção no banco de reservas. Léo Natel, que teve boa atuação na vitória por 3 a 1 diante do Coritiba, é o grande concorrente pela vaga no setor ofensivo.

Outras dúvidas que pairam sobre o time titular é a entrada de Éderson no lugar de Gabriel e manutenção de Araos no lugar de Luan. Dessa forma, um provável Corinthians para esta quarta-feira é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Éderson) e Cantillo; Ramiro, Araos (Luan) e Léo Natel (Mateus Vital); Jô.