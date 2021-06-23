Com Nino Paraíba de volta, Renan Guedes fala sobre disputa pela titularidade no Bahia

Crédito: Atleta fez a última partida justamente contra clube que o formou (Felipe Oliveira/EC Bahia

Depois de cumprir sete jogos de suspensão devido a confusão na final da Copa do Nordeste quando o Bahia ficou com o título da competição, no início de maio, o lateral-direito Nino Paraíba volta a ficar à disposição do técnico Dado Cavalcanti.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Nesse período e também em outras oportunidades em que Nino ficou fora por problemas físicos, o seu substituto foi Renan Guedes, nome que chegou no início do ano para o time Sub-23, aprovou e foi integrado definitivamente a equipe principal.

O camisa 42 completou 20 jogos com a camisa do Bahia no empate com o Corinthians no último final de semana. Depois da partida, ele vibrou com a volta de Nino e comemora a sequência que teve no time titular:

- O Nino dispensa comentários, tem uma história incrível no clube, mais de 150 jogos. Ele é um jogador exemplar, tem muita força, velocidade, ataca e defende bem, e é um cara espetacular, aprendo muito com ele todos os dias. É um privilégio para mim disputar posição com ele. Fico muito feliz com a sequência que tive, embora tenha sido um momento difícil para ele. Consegui mostrar meu futebol e ajudar o time. Agora, independente de quem jogar, com certeza estará preparado para contribuir com todos os companheiros em busca das vitórias - analisou.

Nos 20 jogos com a camisa do Bahia ele acumulou o retrospecto de 10 vitórias, seis empates e quatro derrotas. Renan Guedes contribuiu com duas assistências, uma pelo Campeonato Baiano e outra pela Copa Sul-Americana.