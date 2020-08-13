Com máscara, Boselli volta a treinar com o grupo após fratura na face

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians retornou aos treinos no CT Dr. Joaquim Grava após a derrota para o Atlético-MG, por 3 a 2, de virada, no Mineirão, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Tiago Nunes comandou um trabalho técnico com os jogadores.

A grande novidade foi a presença do atacante Mauro Boselli, recuperado de uma cirurgia após fratura na face. O camisa 17 treinou com uma máscara protetora. Os atletas que iniciaram a última partida e atuaram por mais de 45 minutos se dedicaram à recuperação física.

Reserva na partida diante do Atlético-MG por desgaste físico, o meia-atacante Luan treinou normalmente e não deve ser problemas para sábado, às 19h (de Brasília), diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela terceira rodada.