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Com Lucas Piton alvo do futebol europeu, Corinthians encaminha renovação de Fábio Santos

Jovem lateral desperta o interesse de clubes italianos e deve receber proposta em breve para sair. Já Fábio tem contrato até o fim do ano e deve renovar por mais uma temporada...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 07:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Entre saídas e chegadas, o Corinthians segue ajustando seu elenco não apenas para esta temporada, mas também pensando nas próximas. Diante disso, o clube deve ter em breve uma mudança significativa no grupo. Isso porque Lucas Piton pode ser vendido em um futuro próximo e a lateral esquerda necessitará de um planejamento, como a manutenção de Fábio Santos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Ausente do treinamento da última quinta-feira para retirar seu passaporte italiano, segundo informou o GE, Piton tem sido constantemente alvo de sondagens do futebol da Itália, embora ainda não tenha recebido uma proposta oficial. Nos bastidores, porém, os dirigentes acreditam que uma oferta deverá pintar na mesa do clube nas próximas semanas.
O jovem de 20 anos é um dos principais ativos corintianos e é visto com potencial para gerar um bom dinheiro para os cofres do clube, que detém 100% de seus direitos e precisa de receitas. Sendo assim, se houver uma boa proposta, ela deverá ser aceita tanto pelo Alvinegro quanto pelo jogador.Diante disso, o Corinthians precisa se resguardar na posição e buscou a renovação contratual com Fábio Santos, que tem vínculo somente até o fim deste ano. O negócio não foi fechado, mas as bases foram conversadas e provavelmente serão sacramentadas no fim de 2021 com prorrogação até o fim de 2022. A informação foi dada primeiro pelo GE e confirmada pelo LANCE!.
A presença de Fábio no elenco, além de ser um titular e um atleta consagrado, será importante para a promoção de jovens da base. Atualmente, são dois os nomes que enchem os olhos dos corintianos na categorias inferiores: Reginaldo, que veio do ABC de Natal como grande promessa, e Guilherme Biro, que já treinou com o profissional nesta temporada. Ambos são do sub-20.
Reginaldo e/ou Biro têm tudo para serem os substitutos de Lucas Piton no elenco principal do Timão. Sem previsão de reforços para a posição, a ideia no Corinthians é manter um lateral mais experiente (Fábio Santos) e usar a base como fonte para reforçar a ala esquerda. As mudanças não devem demorar muito para acontecer, já que as janelas europeias fecham no fim deste mês.
Embora ainda esteja com problemas financeiros e com dificuldades para o pagamento de dívidas, a gestão atual do Corinthians tem buscado estabelecer um planejamento no departamento de futebol, não com expectativas a curto prazo, mas sim no médio a longo. A ideia é terminar bem o Brasileirão-2021, montar um elenco competitivo e voltar a disputar títulos a partir de 2022.

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