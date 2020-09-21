Com Luan, Corinthians segue preparação para enfrentar o Sport

Crédito: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

Na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o elenco do Corinthians realizou o penúltimo treino antes de mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. O Timão visita o Sport nesta quarta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada da competição nacional. A equipe deve contar com o retorno de Luan, que retomou os treinamentos com o grupo.O técnico Dyego Coelho promoveu uma atividade tática em espaço reduzido com os atletas. Durante o trabalho, o treinador pediu bastante intensidade dos marcadores e também precisão nos passes do time que tinha a posse de bola. Na sequência, os jogadores praticaram finalizações e cobranças de pênalti.

Vale destacar que a imprensa não pode acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde determinados para a volta do futebol. Sendo assim, as informações do treino são fornecidas pelo clube.O treinador corintiano teve um reforço no trabalho com o grupo: o lateral-direito Michel, que se recuperou de um trauma no tornozelo direito, sofrido na partida diante do Fluminense, no dia 13 de setembro, e treinou com o elenco.

Principal contratação do Corinthians no início da temporada, Luan está recuperado de um estiramento na coxa direita que o tirou dos últimos quatro jogos da temporada. O jogador ficou em tratamento com o departamento médico do Alvinegro e está recuperado do problema. Desde o último sábado ele já vem treinando com o grupo e estará à disposição de Dyego Coelho.