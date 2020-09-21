Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Luan, Corinthians segue preparação para enfrentar o Sport

Na manhã desta segunda-feira, o elenco do Timão fez um treino em campo reduzido e praticou finalizações para encarar o clube pernambucano. Meia-atacante está à disposição...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 13:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 13:27
Crédito: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
Na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o elenco do Corinthians realizou o penúltimo treino antes de mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. O Timão visita o Sport nesta quarta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada da competição nacional. A equipe deve contar com o retorno de Luan, que retomou os treinamentos com o grupo.O técnico Dyego Coelho promoveu uma atividade tática em espaço reduzido com os atletas. Durante o trabalho, o treinador pediu bastante intensidade dos marcadores e também precisão nos passes do time que tinha a posse de bola. Na sequência, os jogadores praticaram finalizações e cobranças de pênalti.
Vale destacar que a imprensa não pode acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde determinados para a volta do futebol. Sendo assim, as informações do treino são fornecidas pelo clube.O treinador corintiano teve um reforço no trabalho com o grupo: o lateral-direito Michel, que se recuperou de um trauma no tornozelo direito, sofrido na partida diante do Fluminense, no dia 13 de setembro, e treinou com o elenco.
Principal contratação do Corinthians no início da temporada, Luan está recuperado de um estiramento na coxa direita que o tirou dos últimos quatro jogos da temporada. O jogador ficou em tratamento com o departamento médico do Alvinegro e está recuperado do problema. Desde o último sábado ele já vem treinando com o grupo e estará à disposição de Dyego Coelho.
O Corinthians fará o último treino antes de encarar o Sport nesta terça-feira, novamente pela manhã, no CT Joaquim Grava. Na parte da tarde, em voo fretado, a equipe embarca para Recife. Antes disso, o meia Otero, que deve ser titular mais uma vez com Dyego Coelho, concede entrevista coletiva virtual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados