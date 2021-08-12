Com Leandro Castan fora, torcedores do Vasco escolhem os dois zagueiros preferidos. Confira!

Suspenso para o jogo desta sexta-feira, mas também lesionado, o zagueiro Leandro Castan abre uma lacuna na defesa do Vasco. Lisca terá de escolher entre quatro opções o miolo de zaga que vai encarar o Remo. A torcida do Cruz-Maltino já escolheu a dela em enquete do LANCE! finalizada às 14 horas desta quinta-feira.A opção mais votada foi Ricardo Graça, que teve o retorno aos trabalhos com o grupo antecipado após o título olímpico - Lucão ainda não retornou à delegação vascaína. O segundo zagueiro mais votado foi Miranda. Eles tiveram 58% e 30% dos votos, respectivamente.