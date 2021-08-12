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Com Leandro Castan fora, torcedores do Vasco escolhem os dois zagueiros preferidos. Confira!

Enquete do LANCE! teve Ernando, Miranda, Ricardo Graça e Ulisses como opções. Dois destes formarão a dupla de zaga do Cruz-Maltino nesta sexta-feira, contra o Remo...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 14:23
Crédito: Ernando, Miranda, Ricardo Graça e Ulisses são as opções de Lisca para escalar a zaga do Vasco (Montagem LANCE!
Suspenso para o jogo desta sexta-feira, mas também lesionado, o zagueiro Leandro Castan abre uma lacuna na defesa do Vasco. Lisca terá de escolher entre quatro opções o miolo de zaga que vai encarar o Remo. A torcida do Cruz-Maltino já escolheu a dela em enquete do LANCE! finalizada às 14 horas desta quinta-feira.A opção mais votada foi Ricardo Graça, que teve o retorno aos trabalhos com o grupo antecipado após o título olímpico - Lucão ainda não retornou à delegação vascaína. O segundo zagueiro mais votado foi Miranda. Eles tiveram 58% e 30% dos votos, respectivamente.
Ernando e Ulisses, nesta ordem, foram os zagueiros menos votados.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

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