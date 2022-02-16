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Com 'jogadores fundamentais' de volta, Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Madureira; veja!

Rubro-Negro ainda jogará contra o Madureira, nesta quarta, antes de duelar contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 10:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 10:13
É provável que Paulo Sousa siga o planejamento de dar rodagem ao elenco do Flamengo, que já divulgou os atletas relacionados para o próximo jogo, a ser realizado às 15h30 desta quarta-feira, contra o Madureira, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. As novidades são as voltas de David Luiz e Bruno Henrique. - nomes avaliados pelo treinador português como fundamentais - saiba mais!
Por outro lado, Thiago Maia, fora até da Supercopa do Brasil, no domingo, é baixa também para o jogo desta quarta, assim como Gustavo Henrique, suspenso. O volante, vale lembrar, passou por um procedimento cirúrgico após uma ferida corto-contusa na perna esquerda, sofrida no treino de segunda.Rodrigo Caio, em recuperação de lesão e cirurgia no joelho direito, segue fora. Arrascaeta e Rodinei foram preservado pela comissão técnica e não atuarão.
> Veja a tabela do Carioca
Os ingressos para o último jogo do Flamengo antes da Supercopa do Brasil vão de R$ 60 (meia) a R$ 120 (inteira), definidos pelo Madureira, o mandante no embate a ser realizado no Estádio Conselheiro Galvão (saiba como comprar aqui).
Crédito: DavidLuizeBrunoHenriquevoltamaoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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