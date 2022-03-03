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Com Isla no grupo e Gustavo Henrique ainda à parte, Flamengo treina visando o clássico com o Vasco

Paulo Sousa comandou atividade na manhã desta quinta-feira no Ninho do Urubu...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 12:43

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:43

A manhã de quinta-feira foi de atividades no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, onde Paulo Sousa deu sequência à preparação da equipe para o jogo contra o Vasco, no domingo, pela Taça Guanabara. O treino do grupo principal contou com a presença de Isla. Gustavo Henrique, por sua vez, seguiu trabalhando à parte, tratando das dores no joelho que já o afastou das últimas três partidas.A participação de Isla na atividade, contudo, não significa que o lateral-direito estará à disposição do treinador português no Clássico dos Milhões. O clube não o afastou dos treinos, mas determinou que ele fique fora do próximo jogo por conta dos recentes acontecimentos. Isla também foi multado. Relembre! Além de Gustavo Henrique, outros dois nomes vêm desfalcando o Flamengo nos últimos jogos: Rodrigo Caio, que segue entregue ao DM recuperando-se da cirurgia no joelho direito, e Thiago Maia, que já está treinando com o grupo desde a última semana e pode voltar a ser opção para Paulo Sousa contra o Vasco. O volante sofreu um corte na perna direita durante um treino no CT.
O elenco rubro-negro volta a trabalhar no Ninho do Urubu nesta sexta-feira.Sem espaço no atual elenco, Gabriel Pereira deve ser vendido pelo Corinthians ao Grupo City. Depois da tensão com a guerra na Ucrânia, Júnior Moraes enfim chega ao Brasil. E a Fórmula 1 toma decisão sobre o GP da Rússia. Veja os detalhes no LANCE! Rápido" />
Crédito: Rodinei,IslaeGabigolduranteatividadedoFlamengonoCTdoNinhodoUrubu(Foto:PaulaReis/Flamengo

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