Com Gustavo Mosquito, Corinthians encerra preparação para a rodada

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na tarde desta sexta-feira (14), o Corinthians encerrou sua preparação para mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes da partida diante do Grêmio, que acontece neste sábado (15), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela terceira rodada da competição nacional.

O técnico Tiago Nunes realizou um treinamento tático coletivo voltado para o jogo. Ele orientou os jogadores e realizou os ajustes finais na equipe.A grande novidade do dia foi o retorno do atacante Gustavo Mosquito. Ele estava emprestado ao Paraná e teve seu retorno solicitado pela diretoria corintiana. O atleta treinou normalmente e está à disposição da comissão técnica.

O treino também teve a ausência da dupla Fagner e Carlos Augusto. O lateral-direito ainda se recupera de dores no tornozelo direito, enquanto o esquerdo levou uma paulistinha no segundo jogo da final do Paulistão e segue em observação.