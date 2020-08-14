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Com Gustavo Mosquito, Corinthians encerra preparação para a rodada

Time comandado por Tiago Nunes fez o último treino na tarde desta sexta, no CT Dr. Joaquim Grava. Atacante, chamado de volta do empréstimo ao Paraná, participou do treino...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 19:22

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 19:22

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Na tarde desta sexta-feira (14), o Corinthians encerrou sua preparação para mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes da partida diante do Grêmio, que acontece neste sábado (15), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela terceira rodada da competição nacional.
O técnico Tiago Nunes realizou um treinamento tático coletivo voltado para o jogo. Ele orientou os jogadores e realizou os ajustes finais na equipe.A grande novidade do dia foi o retorno do atacante Gustavo Mosquito. Ele estava emprestado ao Paraná e teve seu retorno solicitado pela diretoria corintiana. O atleta treinou normalmente e está à disposição da comissão técnica.
O treino também teve a ausência da dupla Fagner e Carlos Augusto. O lateral-direito ainda se recupera de dores no tornozelo direito, enquanto o esquerdo levou uma paulistinha no segundo jogo da final do Paulistão e segue em observação.
Vale lembrar que o Timão tem um jogo a menos no Brasileirão. Contra o Grêmio, fará seu segundo jogo no campeonato. Uma provável escalação deve ser Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez (Gil), Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel, Cantillo e Luan; Ramiro, Vital e Jô.

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