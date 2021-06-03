Com gols nos acréscimos, Corinthians vence o São Paulo pelo Brasileirão Feminino

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

Líder do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians venceu o São Paulo, de virada, em Cotia, nesta quinta-feira (3), pela 12ª rodada da competição.

>> Confira a tabela do Brasileirão FemininoO gol da vitória saiu já nos acréscimos da partida, com a meia Gabi Nunes, que saiu do banco de reservas na etapa final, aproveitando a sobra de um chute de Miriã, que parou na goleira são paulina Carla.

Antes, o Tricolor havia aberto o placar, ainda no primeiro tempo, com Duda, mas as meninas do Timão emptaram, com Andressinha, no início do segundo.

O técnico corintiano, Arthur Elias, mandou a campo um time inicial com Natascha; Katiuscia, Erika, Pardal e Yasmim; Andressinha, Gabi Zanotti, Dany e Tamires; Jhennifer e Adriana.