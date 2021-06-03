Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gols nos acréscimos, Corinthians vence o São Paulo pelo Brasileirão Feminino
futebol

Com gols nos acréscimos, Corinthians vence o São Paulo pelo Brasileirão Feminino

Líder do campeonato, meninas do Timão saíram perdendo, mas viraram pra cima do Tricolor, em Cotia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 20:28

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 20:28

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians
Líder do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians venceu o São Paulo, de virada, em Cotia, nesta quinta-feira (3), pela 12ª rodada da competição.
>> Confira a tabela do Brasileirão FemininoO gol da vitória saiu já nos acréscimos da partida, com a meia Gabi Nunes, que saiu do banco de reservas na etapa final, aproveitando a sobra de um chute de Miriã, que parou na goleira são paulina Carla.
Antes, o Tricolor havia aberto o placar, ainda no primeiro tempo, com Duda, mas as meninas do Timão emptaram, com Andressinha, no início do segundo.
O técnico corintiano, Arthur Elias, mandou a campo um time inicial com Natascha; Katiuscia, Erika, Pardal e Yasmim; Andressinha, Gabi Zanotti, Dany e Tamires; Jhennifer e Adriana.
A vitória no Majestoso manteve o Corinthians na ponta do Brasileirão, agora com 31 pontos. O próximos compromisso da equipe será neste domingo (6), às 20h, contra o Cruzeiro, na Fazendinha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Moraes manda devolver itens apreendidos de mulher de Macário
Imagem de destaque
Bebê morre por meningite no ES; já são 14 mortes em 2026
Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados