  • Com golaço de Pedro Castro, Botafogo vence o Nova Iguaçu e vai à final da Taça Rio contra o Vasco
futebol

Com golaço de Pedro Castro, Botafogo vence o Nova Iguaçu e vai à final da Taça Rio contra o Vasco

Após empatar em 0 a 0 no primeiro duelo, Botafogo alcança objetivo principal, vence o Nova Iguaçu e vai enfrentar o Cruz-maltino na decisão...
LanceNet

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 20:06

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Neste domingo, Nova Iguaçu e Botafogo duelaram pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio, no Estádio Nilton Santos. Como o Nova tinha a vantagem do empate - pela campanha superior na Taça Guanabara - somente a vitória bastava para o Glorioso. Assim, graças a um golaço de Pedro Castro na etapa final, a equipe de Chamusca conseguiu superar a adversidade de ter um menos, com a expulsão de Marcinho, e se classificou a final da competição, aonde enfrentará o Vasco.
> Veja como ficaram os resultados das semifinais da Taça RioCHANCE RARA
Após um início de jogo muito lento e com poucas brechas para oportunidades claras, o Glorioso saiu da mesmice e conseguiu uma jogada lúcida que causou perigo. Isso porque, depois de rodar bastante a bola de um lado para o outro, Sousa acelerou a armação para Marco Antônio, que lançou por cobertura para Pedro Castro. O jogador, que atuou em uma função mais avançada, entrou na área e finalizou forte, mas viu a bola explodir no travessão do goleiro Luis Henrique.
ACORDA O NOVA
Após 45 minutos de um jogo lento, com poucas alternativas e baixo nível técnico, o Nova Iguaçu finalmente fez sua primeira finalização. Depois de uma falta lateralizada, já nos acréscimos, o meia Dieguinho resolveu testar Douglas Borges e cobrou direto para o gol. Assim, o goleiro do Alvinegro espalmou no reflexo e na sobra, Matheus Nascimento afastou.
PRIMEIRO TEMPO DEVAGAR
Vale ressaltar que o primeiro tempo terminou com apenas quatro finalizações, sendo três delas do Botafogo. No entanto, além da boa e rara chegada de Pedro Castro, o único lance de perigo que o Glorioso criou foi com Matheus Frizzo, após cruzamento de Marco Antônio, que já havia deixado a bola sair.
+ GALERIA: relembre os uniformes II do Botafogo
Logo, embora tenha terminado os primeiros 45 minutos com 65% de posse de bola, a equipe de Chamusca apresentou passividade para criar jogadas e a habitual problemática na ligação do meio campo, com o isolado Matheus Nascimento.
SALVA LUIS HENRIQUE
Após não ter nenhum lance de perigo nos primeiros 20 minutos da etapa final, o Botafogo acordou e conseguiu dar sustos ao Nova Iguaçu, graças a uma jogada individual de Marco Antônio. O atacante recebeu no corredor esquerdo, acelerou a passada e disparou em direção a área adversária. Assim, depois de dois dribles rápidos, o jogador encontrou Ronald livre, no entanto, o atleta chutou em cima de Luis Henrique, que teve seu mérito na boa saída do gol.
PEDRO CASTRO DECIDE
Se até então faltava criatividade e aquele algo a mais para o Botafogo na partida, no gol de Pedro Castro a equipe esbanjou categoria. Isso porque, aos 28 do segundo tempo, Warley fez lançamento de trás do meio campo, Marcinho desviou de chaleira e o meia dominou a bola no bico da área, ajeitou o corpo e mandou um lindo chute no ângulo direito de Luis Henrique. Com isso, Pedro Castro chegou a três golaços pelo Glorioso, em seis partidas.
MARCINHO EXPULSO
Logo após entrar, Marcinho fez falta infantil em Dieguinho, na altura do meio campo. Porém, o jogador bobeou novamente e, já no final da partida, prejudicou o Alvinegro por fazer falta dura em Vandinho.
BOTAFOGO CHEGA NOVAMENTE
Após Rafael Navarro aproveitar a boa jogada de Ênio e finalizar para fora, foi a vez de Rickson quase deixar o dele. Ênio, que entrou muito bem no segundo tempo, aproveitou o rebote do Nova Iguaçu e rolou para o volante. Dessa forma, Rickson percebeu que o goleiro estava mal posicionado, chutou da entrada da área, porém, viu Mezenga cortar praticamente em cima da linha.
QUASE O EMPATE
Data e horário: 09/05/2021, às 18hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Alex Gomes StefanoAssistentes: Thiago Rosa de Oliveira Espósito e Lilian da Silva Fernandes BrunoQuarto árbitro: Marco Aurélio Correia Reges
Gols: Pedro Castro (28'/2ºT) (BOT)
Cartões amarelos: Abuda, Canela e Rafinha (NIG); Ronald, Romildo, Pedro Castro, Marcinho, Paulo Victor e Douglas Borges (BOT).
Cartões Vermelhos: Marcinho - dois amarelos (BOT)
NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)
​Luis Henrique; Digão, André Santos, Mezenga e Rafinha; Abuda (João Pedro, 42'/2ºT), Vandinho, Dieguinho (Andrey, 41'/2ºT) e Anderson Kunzel ; Yan (Canela, 18'/2ºT) e Luã (Ewerton, 45'/2ºT).
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)
Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa e Paulo Victor; Matheus Frizzo, Pedro Castro (Rickson, 35'/2ºT) e Romildo (Rafael Navarro, 14'/2ºT); Ronald (Jonathan, 35'/2ºT), Marco Antônio (Ênio, 26'/2ºT) e Matheus Nascimento (Marcinho, 26'/2ºT).

