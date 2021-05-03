Com gol nos acréscimos, Ituano derrota a Ponte Preta

No Novelli Júnior, o Ituano venceu a Ponte Preta por 2 a 1. Com o placar, o time de Itu chegou aos 13 pontos na chave C. A Macaca permanece na terceira posição da chave B.
Calendário
Na próxima rodada, o Ituano mede forças contra a Ferroviária. A Ponte Preta faz o clássico diante do Guarani.
O jogo
O Ituano entrou disposto a vencer a partida e logo no minuto inicial abriu o marcador com Victor Rangel, que aproveitou o rebote do goleiro e colocou no barbante. A resposta da Macaca veio 10 minutos depois, com Apodi completando o cruzamento de Paulo Sérgio.
Morno
O ritmo da partida, que antes era alucinante, caiu drasticamente e pouco aconteceu dentro de campo. Nos minutos finais, a Macaca ficou com um a menos após a expulsão tola de Yuri ao acertar Branquinho.
Segundo Tempo
A etapa final teve pouco o que tirar de bom. O Ituano se lançou ao ataque, mas não conseguia envolver de fato a Macaca. Nos acréscimos, o time de Itu chegou ao triunfo em cobrança de pênalti. Matheus Silva cabeceou, a bola pegou na mão de Rayan e o VAR acionou o juiz, que apontou para a marca da cal. Na cobrança, Fernandinho bateu firme e balançou a rede.