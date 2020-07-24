Com gol de Magno Alves, Atlético-BA ganha do Bahia em Pituaçu na volta do Baianão

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Através da experiência de um velho conhecido do torcedor brasileiro, o Atlético de Alagoinhas surpreendeu o Bahia jogando no Estádio de Pituaçu e venceu pelo placar de 1 a 0 em partida válida pela 8ª Rodada do Campeonato Baiano na volta da competição após a pausa forçada.

Com os três pontos, a equipe agora dirigida por Agnaldo Liz (ex-treinador da equipe de aspirantes do Vitória) entrou no G4 que vale vaga nas semi-finais ficando em terceiro lugar com 14 unidades logo atrás do próprio Bahia que, com o revés, viu a Jacuipense assumir a ponta com 15 pontos, porém com saldo de gols mais positivo.

BONITO LANCE!

O Bahia era quem especulava mais tempo com a bola nos pés e tinha a missão de furar o sistema defensivo até então bem postado do Atlético. Todavia, o primeiro momento de real perigo em Pituaçu surgiu na experiência e habilidade de Magno Alves driblando dois adversários e vendo a bola cair nos pés de Edilson. O camisa 10 bateu cruzado e, depois de um desvio, fez a pelota passar rente a trave esquerda do goleiro Mateus Claus já batido no lance.

DEMOROU, MAS DEU O TROCO

Em meio as dificuldades de sair da marcação adversária, foi na base do contra-ataque que o Esquadrão obteve sua oportunidade mais aguda aos 19 minutos na saída em disparada de Alesson para o campo de ataque. O camisa 7 limpou a marcação e tocou para Jadson que preferiu ajeitar para a perna esquerda e bateu rasteiro bola que passou perto do lado esquerdo do arqueiro Fábio Lima.

GRANDES (E DESPERDIÇADAS) CHANCES

Se o meia Marco Antônio conseguiu acertar a trave direita de Fábio Lima em batida de fora da área, o Bahia teve condições ainda mais claras de sair da etapa inicial na frente do placar quando a arbitragem marcou pênalti de Felipinho no mesmo Marco Antônio onde o lateral Zeca foi para a batida. Contudo, o lateral parou no goleiro do Atlético que, em batida a meia altura, se adiantou bastante ao saltar no canto direito. Apesar da irregularidade, a arbitragem não repetiu a batida.

MAGNATA NA ÁREA!

O apito para a etapa complementar soou e o Atlético de Alagoinhas rapidamente transformou o panorama de empate em vantagem através do faro de artilheiro de Magno Alves. Após a cobrança de escanteio vinda pelo lado direito, o desvio na primeira trave de Edilson ficou na medida para o Magnata testar forte pras redes de Mateus Claus. Placar aberto no Estádio de Pituaçu.

A dianteira do time do interior baiano poderia ter ficado ainda mais robusta antes dos 10 minutos em bolas onde novamente Magno Alves e Tobinha tiveram espaço para finalizar. Mas, enquanto o experiente avante bateu cruzado e viu ela passar rente a trave direita, o camisa 7 do clube de Alagoinhas bateu por baixo da bola e viu ela subir demais.

RESISTÊNCIA COM SEGURANÇA