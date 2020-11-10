Com gol de jovem de 14 anos, Palmeiras vence Bahia no sub-17

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Na tarde desta terça-feira (10), em Guarulhos, o Palmeiras sub-17 bateu o Bahia por 3 a 1, em jogo válido pelo Brasileirão da categoria. Os gols foram marcados por Pablo Ruan, sobrevivente da tragédia que vitimou vários jovens talentos no Ninho do Urubu, Yago Santos e Endrick, este último de apenas 14 anos. A partida finalizou a primeira fase da competição nacional e o próximo adversário do Verdão, nas quartas de final, será o Flamengo.

Classificado com a primeira colocação geral, o Palmeiras vê surgir uma geração que pulou etapas e que esbanja capacidade. Endrick vem somando títulos do Campeonato Paulista a cada vez que sobe de categoria. Em 2017, o atleta foi campeão do Sub-11; em 2018, levantou o Sub-13; já em 2019, foi a vez de conquistar o Sub-15.