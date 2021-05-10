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Com futuro indefinido, Dudu será titular do Al Duhail na semifinal da Copa do Emir do Qatar

Equipe árabe tem mais cinco dias para exercer opção de compra de 80% dos direitos econômicos do atacante que pertence ao Palmeiras
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LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 15:58

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:58

Crédito: Divulgação
Ainda sem saber onde atuará no segundo semestre de 2021, o atacante Dudu, que tem direitos vinculados ao Palmeiras, será titular do Al Duhail na semifinal da Emir Cup, contra o Al Rayynan, às 16h desta segunda-feira (10).
>> ATUAÇÕES: Com golaço e assistências, Scarpa brilha em classificação do Palmeiras
O jogador está emprestado ao time qatari até o fim de junho, mas pode continuar no clube se a diretoria optar pela contratação em definitivo do camisa 77. Para isso, o Al Duhail tem até o dia 15 de maio para comunicar o Verdão que exercerá a opção de compra e, depois disso, terá mais 15 dias para transferir os € 6 milhões (aproximadamente R$ 38 milhões, na cotação atual), valor estipulado em contrato, ao Maior Campeão Nacional. Na eventualidade de, nos próximos cinco dias, os estrangeiros não entrarem em contato com o time paulista, o atacante receberá uma multa de € 2,5 milhões (cerca de R$15,9 milhões) e poderá, a partir de julho, retornar ao Alviverde e voltar a vestir o escudo decacampeão brasileiro.
Enquanto espera uma definição do Al Duhail acerca de Dudu, o Palmeiras se prepara para, na próxima terça-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), entrar em campo, pela Libertadores, contra o Independiente Del Valle, no Equador.

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