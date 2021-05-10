Com futuro indefinido, Dudu será titular do Al Duhail na semifinal da Copa do Emir do Qatar

Ainda sem saber onde atuará no segundo semestre de 2021, o atacante Dudu, que tem direitos vinculados ao Palmeiras, será titular do Al Duhail na semifinal da Emir Cup, contra o Al Rayynan, às 16h desta segunda-feira (10).

O jogador está emprestado ao time qatari até o fim de junho, mas pode continuar no clube se a diretoria optar pela contratação em definitivo do camisa 77. Para isso, o Al Duhail tem até o dia 15 de maio para comunicar o Verdão que exercerá a opção de compra e, depois disso, terá mais 15 dias para transferir os € 6 milhões (aproximadamente R$ 38 milhões, na cotação atual), valor estipulado em contrato, ao Maior Campeão Nacional. Na eventualidade de, nos próximos cinco dias, os estrangeiros não entrarem em contato com o time paulista, o atacante receberá uma multa de € 2,5 milhões (cerca de R$15,9 milhões) e poderá, a partir de julho, retornar ao Alviverde e voltar a vestir o escudo decacampeão brasileiro.