Com 'fôlego' na agenda, Corinthians terá quatro dias de folga no Ano Novo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entra na última semana do ano aliviado, não só pela boa vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, mas também pelo fato de ter um "fôlego" no calendário antes do próximo compromisso, que será apenas no dia 13 de janeiro. Esse período, além de servir para uma "mini" pré-temporada, dará um descanso ao elenco que terá alguns dias de folga no Ano Novo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Esse "buraco" na agenda de jogos se deve ao adiamento do Dérbi com o Palmeiras, que estava marcado para o dia 6 de janeiro. A partida, válida pela 28ª rodada, teve sua data alterada para o dia 18, já que o rival enfrentará o o River Plate, pela semifinal da Libertadores, no dia 5, uma terça-feira.

Dessa forma, Vagner Mancini poderá ter uma espécie de pré-temporada para encarar os desafios seguintes do Brasileirão, já pensando em uma possível vaga no G6 da competição. Além de um período de treinamentos para aperfeiçoar o time, a comissão técnica definiu uma folga de quatro dias para o elenco descansar entre 31/12 e 3/1, final de semana prolongado de Ano Novo.Com a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, o Corinthians foi a 39 pontos no Brasileirão e subiu para a nona posição na tabela, empatado em pontos com o Santos, que está em oitavo lugar. A diferença atual para o G6 é de cinco pontos, enquanto a zona de rebaixamento já ficou 11 pontos para trás. O Timão volta a campo no dia 13/1, contra o Fluminense, às 21h30, na Neo Química Arena.

Programação da semana do Corinthians

Segunda-feira, 28/12Tarde – Treino

Terça-feira, 29/12Tarde – Treino

Quarta-feira, 30/12Manhã – Treino

Quinta-feira, 31/12Folga

Sexta-feira, 1/1Folga

Sábado, 2/1Folga

Domingo, 3/1Folga