futebol

Com final eletrizante, Guarani derrota o Novorizontino

Bugre abriu dois gols de vantagem, o Tigre reagiu e desperdiçou um pênalti nos acréscimos...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 22:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 22:02
Crédito: Divulgação/Guarani
Foi no sufoco, mas deu Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre venceu o Novorizontino por 2 a 1 e agora tem 14 pontos e ficou na vice-liderança da chave D. O Novorizontino é o vice-líder da chave C, com 18 pontos.
Agora, o Guarani volta a campo para encarar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O Novorizontino mede forças contra o Botafogo-SP.
O Guarani começou o confronto no campo ofensivo. Sem deixar o Novorizontino respirar, o Bugre empilhou chances e marcou através de Andrigo, que aproveitou a sobra na zaga e mandou para o fundo da rede.
Sem sofrer incômodos do rival, o Guarani controlava a partida e assustou mais uma vez com Andrigo. Desta vez, o chute foi de fora da área, que parou em Giovanni.
Assim como na etapa inicial, os últimos 45 minutos também começaram de maneira fulminante. Na troca de passes, Bruno Sávio cruzou e Julio César, de letra, ampliou. O terceiro poderia vir com Bido, que aproveitou o rebote de Giovanni e soltou o pé, mas a bola explodiu no travessão.
Nos minutos finais, o Novorizontino descontou através de Danielzinho, que acertou uma boa cobrança de falta. Nos acréscimos, a chance do empate veio em cobrança de pênalti, mas Jenison isolou nas arquibancadas.
A tensão foi tão alta no pós-jogo, que Rodrigo Andrade e Bidu, ambos do Guarani, se estranharam, discutiram e trocaram socos. A dupla foi expulsa.

