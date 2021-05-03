Com final eletrizante, Guarani derrota o Novorizontino

Foi no sufoco, mas deu Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre venceu o Novorizontino por 2 a 1 e agora tem 14 pontos e ficou na vice-liderança da chave D. O Novorizontino é o vice-líder da chave C, com 18 pontos.
Calendário
Agora, o Guarani volta a campo para encarar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O Novorizontino mede forças contra o Botafogo-SP.
Pressão do Bugre
O Guarani começou o confronto no campo ofensivo. Sem deixar o Novorizontino respirar, o Bugre empilhou chances e marcou através de Andrigo, que aproveitou a sobra na zaga e mandou para o fundo da rede.
Domínio do Guarani
Sem sofrer incômodos do rival, o Guarani controlava a partida e assustou mais uma vez com Andrigo. Desta vez, o chute foi de fora da área, que parou em Giovanni.
Gol relâmpago
Assim como na etapa inicial, os últimos 45 minutos também começaram de maneira fulminante. Na troca de passes, Bruno Sávio cruzou e Julio César, de letra, ampliou. O terceiro poderia vir com Bido, que aproveitou o rebote de Giovanni e soltou o pé, mas a bola explodiu no travessão.
Reação do Novorizontino
Nos minutos finais, o Novorizontino descontou através de Danielzinho, que acertou uma boa cobrança de falta. Nos acréscimos, a chance do empate veio em cobrança de pênalti, mas Jenison isolou nas arquibancadas.
Briga
A tensão foi tão alta no pós-jogo, que Rodrigo Andrade e Bidu, ambos do Guarani, se estranharam, discutiram e trocaram socos. A dupla foi expulsa.