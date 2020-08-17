Com Fagner, Corinthians inicia preparação para enfrentar o Coritiba

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, após folgar no domingo, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e deu início à preparação para a partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians, diante do Coritiba. Fora há dois jogos, Fagner treinou em campo e deve voltar a ser titular.Antes das atividades, os atletas e a comissão técnica se apresentaram para a realização dos exames para Covid-19. Depois, já em campo, o técnico Tiago Nunes comandou uma atividade tática-coletiva com todos os jogadores, incluindo Boselli, que esteve em campo com sua máscara, que o protege durante a recuperação da cirurgia facial a qual foi submetido recentemente.

Todos os jogadores que participaram por mais de 45 minutos na última partida do Timão, no empate sem gols diante do Grêmio, no último sábado, em Porto Alegre, também fizeram um trabalho regenerativo. Vale lembrar que as informações são passadas pelo clube, já que a imprensa não pode acompanhar os treinamentos in loco por conta do protocolo da retomada do futebol.Nas imagens divulgadas pelo Timão, Fagner e Mateus Vital, que seriam as dúvidas para o próximo compromisso da equipe, não aparecem. No entanto, segundo apurou a reportagem do LANCE!, o lateral-direito treinou com o grupo em campo e deve estar entre os titulares de Tiago Nunes para pegar o Coxa.

No segundo jogo da decisão do Paulistão contra o Palmeiras, no Allianz Parque, Fagner sofreu estiramento leve em dois ligamentos do tornozelo, nada grave, cujo tratamento requereria apenas fisioterapia normal. Tanto é que já estava calculado que o ídolo alvinegro ficaria dois jogos e voltaria. Nesta segunda-feira, ele fez tratamento, seguindo a programação e treinou com os colegas.

Já Mateus Vital permanece como dúvida e terá mais um dia para ser avaliado nesta terça-feira. Após sofrer um pisão no tornozelo, no último sábado, ele precisou ser substituído por Araos. Sendo assim, um provável Corinthians para enfrentar o Coritiba é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel e Cantillo; Ramiro, Luan e Mateus Vital (Araos ou Everaldo); Jô.