Com empate entre Bahia e Goiás, Vasco volta para a zona de rebaixamento do Brasileiro

Crédito: Vasco de Vanderlei Luxemburgo voltou para a zona de rebaixamento (Rafael Ribeiro/Vasco

O Bahia empatou com o Goiás em 3 a 3 na noite deste sábado, em Salvador (BA), e, com isso, chegou a 37 pontos. Deste modo, saiu da zona de rebaixamento e colocou o Vasco no lugar. O Cruz-Maltino ainda joga nesta rodada, na próxima quarta-feira, contra o Fortaleza, fora de casa.

+ Confira a tabela do Brasileiro e simule os resultados da reta finalO Tricolor baiano tem a mesma pontuação que o Vasco, mas leva vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Os times se enfrentaram há duas partidas, e empataram em 0 a 0 em São Januário. Ambos seguem na luta contra a degola.