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Com empate entre Bahia e Goiás, Vasco volta para a zona de rebaixamento do Brasileiro

Tricolor baiano tem chegou aos mesmos 37 pontos do Cruz-Maltino, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Time de Luxemburgo ainda joga na rodada e pode sair do Z4...
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Publicado em 

06 fev 2021 às 21:17

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 21:17

Crédito: Vasco de Vanderlei Luxemburgo voltou para a zona de rebaixamento (Rafael Ribeiro/Vasco
O Bahia empatou com o Goiás em 3 a 3 na noite deste sábado, em Salvador (BA), e, com isso, chegou a 37 pontos. Deste modo, saiu da zona de rebaixamento e colocou o Vasco no lugar. O Cruz-Maltino ainda joga nesta rodada, na próxima quarta-feira, contra o Fortaleza, fora de casa.
+ Confira a tabela do Brasileiro e simule os resultados da reta finalO Tricolor baiano tem a mesma pontuação que o Vasco, mas leva vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Os times se enfrentaram há duas partidas, e empataram em 0 a 0 em São Januário. Ambos seguem na luta contra a degola.
O próprio Goiás, o Sport, o Bahia, o Fortaleza - próximo rival do Vasco - e o Coritiba também seguem tentando evitar o descenso. O Botafogo foi oficialmente rebaixado na última sexta-feira.

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