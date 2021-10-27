Com empate do Botafogo, Coritiba segura liderança da Série B

Na noite da última terça-feira, o Coritiba foi até Alagoas e, apesar de não apresentar um grande desempenho, segurou o empate por 1 a 1 contra o CBR.
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O resultado foi considerado positivo principalmente por conta do Botafogo, o seu perseguidor na classificação. Em Goiânia, o Bota ficou na igualdade contra o Goiás e não ultrapassou o Coxa.
Agora, a distância entre os times fica em dois pontos (56 a 54), com mais seis partidas em disputa. Não tem mais confronto direto entre Coxa e Bota.
Calendário
Com folga na agenda, o Coritiba só volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Operário-PR, no Couto Pereira.