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futebol

Com empate do Botafogo, Coritiba segura liderança da Série B

Coxa não venceu o CRB, mas contou com o tropeço do rival para continuar no topo da classificação...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 14:22
Crédito: Francisco Cedrim/AscomCRB
Na noite da última terça-feira, o Coritiba foi até Alagoas e, apesar de não apresentar um grande desempenho, segurou o empate por 1 a 1 contra o CBR.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado foi considerado positivo principalmente por conta do Botafogo, o seu perseguidor na classificação. Em Goiânia, o Bota ficou na igualdade contra o Goiás e não ultrapassou o Coxa.
Agora, a distância entre os times fica em dois pontos (56 a 54), com mais seis partidas em disputa. Não tem mais confronto direto entre Coxa e Bota.
Calendário
Com folga na agenda, o Coritiba só volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Operário-PR, no Couto Pereira.

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