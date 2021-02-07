  • Com duas falhas de Alisson, Manchester City goleia o Liverpool e se isola ainda mais na liderança
futebol

Com duas falhas de Alisson, Manchester City goleia o Liverpool e se isola ainda mais na liderança

Brasileiro entregou a bola nos pés do jogador do Manchester City no segundo e no terceiro gol da goleada. Diferença entre os dois times sobe para de dez pontos....
LanceNet

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 15:24

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
Neste domingo, 07, o Manchester City goleou o Liverpool por 4 a 1, em Anfield, em partida válida pela 23ª rodada da Premier League. Gundogan (2), Sterling e Phil Foden marcaram para os visitantes, e Salah fez o gol dos Reds. Com a vitória, o City abre cinco pontos de vantagem para o Manchester United, o vice líder da competição. Já os Reds estacionam na quarta posição com 40 pontos.PÊNALTI PERDIDO​Aos 36 minutos do primeiro tempo, Sterling fez boa jogada dentro da área pela esquerda e foi derrubado por Fabinho. Na cobrança do pênalti, Gundogan isolou a cobrança. GOL RELÂMPAGOCom apenas três minutos da segunda etapa, Sterling fez ótima jogada pela esquerda, invadiu a área e tocou para Phil Foden, que bateu forte para ótima defesa Alisson fez uma ótima defesa. Contudo, no rebote, Gundogan se redimiu e colocou os Citizens na frente do placar.LIVERPOOL REAGE​Aos 16 minutos, dentro da área, Rúben Dias perdeu na corrida para Salah e cometeu pênalti no egípcio. Na cobrança, o camisa 11 do Liverpool bateu no canto direito do goleiro Ederson, que caiu pro lado errado.ALISSON FALHAAos 30 minutos do segundo tempo, Alisson tocou para Phil Foden, que invadiu a pequena área e toca para Gundogan colocar o City na frente novamente. Dois minutos depois, a mesma falha acontece. Alisson tocou a bola nos pés de Bernardo Silva, que estava dentro da área, o português entrou na pequena área e cruzou para Sterling cabecear para o fundo do gol.VIROU GOLEADAAos 37 minutos, Gabriel Jesus tocou para Phil Foden, que invadiu a área, cortou a marcação e fuzilou o gol de Alisson. O goleiro brasileiro chegou a tocar na bola, mas não pode evitar o quarto gol dos Citizens. OMISSÃO DOS REDSNo segundo tempo, o Liverpool teve apenas uma finalização no gol e, em toda a partida, foram três no gol - uma delas, na cobrança de pênalti de Salah.

