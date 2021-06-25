Com direito a gol de letra de Pedro, Flamengo treina no Ninho do Urubu

Superada a "turbulência" criada pela insatisfação de Pedro e a declaração de Rogério Ceni criticando a reação do jogador ao ser substituído, o Flamengo treinou nesta tarde, no Ninho do Urubu, dando sequência à preparação para enfrentar o Juventude, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Em um dos momentos da atividade no CT divulgados pelo clube, o atacante faz um gol de letra, mostrando estar em forma para o próximo compromisso rubro-negro.Sem desfalques por suspensão ou lesão, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo a mesma equipe que enfrentou, e venceu, o Fortaleza na última quarta-feira, com Pedro entre os titulares. Veja o lance do camisa 21 no vídeo abaixo.