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futebol

Com direito a gol de letra de Pedro, Flamengo treina no Ninho do Urubu

Elenco rubro-negro se prepara para o jogo contra o Juventude, domingo, em Caxias do Sul...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 18:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Superada a "turbulência" criada pela insatisfação de Pedro e a declaração de Rogério Ceni criticando a reação do jogador ao ser substituído, o Flamengo treinou nesta tarde, no Ninho do Urubu, dando sequência à preparação para enfrentar o Juventude, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Em um dos momentos da atividade no CT divulgados pelo clube, o atacante faz um gol de letra, mostrando estar em forma para o próximo compromisso rubro-negro.Sem desfalques por suspensão ou lesão, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo a mesma equipe que enfrentou, e venceu, o Fortaleza na última quarta-feira, com Pedro entre os titulares. Veja o lance do camisa 21 no vídeo abaixo.

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