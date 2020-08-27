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Com direito a gesto antirracista, Corinthians vence a Ferroviária na volta do Brasileirão Feminino

Na última quarta-feira, na Fazendinha, Timão dominou as ações do jogo, colocou três bolas na trave e, com gols de Tamires e Adriana, bateu a equipe do interior paulista por 2 a 0...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:09

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 14:09
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians recebeu a Ferroviária, na noite da última quarta-feira, na Fazendinha, e com gols de Tamires e Adriana, bateu a equipe do interior por 2 a 0, chegando aos 12 pontos no nacional, que foi retomado após a paralisação pela pandemia.O espetáculo começou antes mesmo de a bola rolar, já que as jogadoras do Timão mostraram que além de desempenharem bem suas funções, se preocupam com seus ideais. Em gesto espontâneo, elas se ajoelharam e fizeram o gesto difundido em todo o mundo em combate ao racismo.
A partida começou pegada com as duas equipes procurando a bola. Aos sete minutos do primeiro tempo, o Corinthians teve a primeira chance de abrir o placar com Adriana, em chute que saiu pela esquerda do gol da Ferroviária.Mas a explosão de alegria chegou aos 18 minutos, quando Tamires aproveitou o belo chute de Adriana, que explodiu no travessão, antecipou a marcação e, na saída da goleira, rolou para abrir o placar. O segundo quase veio ainda no primeiro tempo, aos 44, em cabeceio de Gabi Zanotti, que parou na trave.
Já na etapa final, não demorou para o Timão balançar a rede pela segunda vez. Aos três minutos, Giovanna Crivelari deu belo passe para Adriana entrar livre na área e ampliar o marcador a favor do time alvinegro.
Com a vantagem, o Corinthians seguiu dominando as ações do jogo e ainda criou outras chances claras de gol, como um desvio de Gabi Nunes, após cruzamento pela direita, que parou pela terceira vez na trave adversária.
O Timão agora retorna aos treinamentos e só volta a campo na próxima segunda-feira, às 19h, com local ainda a definir, para enfrentar o Flamengo. O jogo será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro A1.
Confira os gols do Corinthians na noite da última quarta-feira:

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