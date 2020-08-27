Com direito a gesto antirracista, Corinthians vence a Ferroviária na volta do Brasileirão Feminino

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians recebeu a Ferroviária, na noite da última quarta-feira, na Fazendinha, e com gols de Tamires e Adriana, bateu a equipe do interior por 2 a 0, chegando aos 12 pontos no nacional, que foi retomado após a paralisação pela pandemia.O espetáculo começou antes mesmo de a bola rolar, já que as jogadoras do Timão mostraram que além de desempenharem bem suas funções, se preocupam com seus ideais. Em gesto espontâneo, elas se ajoelharam e fizeram o gesto difundido em todo o mundo em combate ao racismo.

A partida começou pegada com as duas equipes procurando a bola. Aos sete minutos do primeiro tempo, o Corinthians teve a primeira chance de abrir o placar com Adriana, em chute que saiu pela esquerda do gol da Ferroviária.Mas a explosão de alegria chegou aos 18 minutos, quando Tamires aproveitou o belo chute de Adriana, que explodiu no travessão, antecipou a marcação e, na saída da goleira, rolou para abrir o placar. O segundo quase veio ainda no primeiro tempo, aos 44, em cabeceio de Gabi Zanotti, que parou na trave.

Já na etapa final, não demorou para o Timão balançar a rede pela segunda vez. Aos três minutos, Giovanna Crivelari deu belo passe para Adriana entrar livre na área e ampliar o marcador a favor do time alvinegro.

Com a vantagem, o Corinthians seguiu dominando as ações do jogo e ainda criou outras chances claras de gol, como um desvio de Gabi Nunes, após cruzamento pela direita, que parou pela terceira vez na trave adversária.

O Timão agora retorna aos treinamentos e só volta a campo na próxima segunda-feira, às 19h, com local ainda a definir, para enfrentar o Flamengo. O jogo será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro A1.