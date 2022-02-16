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Com Diego Alves de volta, Flamengo está escalado para enfrentar o Madureira; saiba onde assistir!

Rubro-Negro entra em campo às 15h30, no Conselheiro Galvão, pela Taça Guanabara...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 14:34
O Flamengo está definido para enfrentar o Madureira, nesta quarta às 15h30, no Conselheiro Galvão. Para a partida, que antecede a Supercopa do Brasil, o técnico Paulo Sousa faz novas alterações e promove a estreia de Diego Alves na temporada. O camisa 1 está recuperado das dores no joelho esquerdo.
O confronto tem transmissão pelo Cariocão Play, FlaTV+ e Tempo Real do L!.O Flamengo vai a campo com o seguinte time: Diego Alves, Isla, Gabriel Noga, Cleiton, Renê; João Gomes, Andreas e Diego Ribas; Vitinho, Marinho e Pedro. Por outro lado, Thiago Maia, fora até da Supercopa do Brasil, no domingo, é baixa também para o jogo desta quarta, assim como Gustavo Henrique, suspenso. O volante, vale lembrar, passou por um procedimento cirúrgico após uma ferida corto-contusa na perna esquerda, sofrida no treino de segunda.
Rodrigo Caio, em recuperação de lesão e cirurgia no joelho direito, segue fora. Arrascaeta e Rodinei foram preservado pela comissão técnica e não atuarão.
Crédito: DiegoAlvesestádevoltaaogoldoFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

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