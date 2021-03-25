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Com Danilo Barbosa na Academia de Futebol, Palmeiras treina sob o comando de João Martins

Meio-campista pertence ao Nice, da França, e está emprestado ao Verdão até o fim de 2021
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Publicado em 25 de Março de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 16:00
Crédito: Reprodução/TV Palmeiras
O Palmeiras oficializou, na última terça-feira (25), a contratação do meio-campista Danilo Barbosa, que assinou um contrato de empréstimo com o Verdão até o fim de 2021. Dois dias após o anúncio, o atleta realizou suas primeiras atividades na Academia de Futebol como jogador do Maior Campeão Nacional.>> Agora só pode uma demissão! Saiba como cada clube votou sobre o limite para troca de técnicos no Brasileirão
Sem treinar no campo, o volante realizou testes com os fisioterapeutas do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) na parte interna do Centro de Excelência e, posteriormente, conversou com a psicóloga do time, Gisele Silva. Por fim, o jogador teve o primeiro contato com alguns dos novos companheiros de elenco.Além disso, sem contar com Gabriel Veron, Wesley e Zé Rafael, que cumpriram cronograma específico proposto pelo NSP e com os atletas que viajaram para o Rio de Janeiro, que receberam folga, João Martins propôs um treino que consistia em duelos com variações numéricas (um contra um, quatro contra quatro, entre outros). Na sequência uma atividade visando aprimorar transições foi proposta pelo assistente técnico.
Com o reforço de Danilo Barbosa, o Palmeiras segue trabalhando na Academia de Futebol, apesar do futuro incerto do Campeonato Paulista, que está paralisado até o dia 30 de março.

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