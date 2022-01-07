Com contrato no fim, Weslley Patati deseja renovar com o Santos

O Santos venceu o Rondoniense por 3 a 0 nesta quinta-feira (6) e garantiu vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. O jogo mudou de figura quando a promessa Weslley Patati entrou em campo, na virada para segunda etapa.O garoto, que ficou de fora da primeira rodada por Covid-19, sofreu um pênalti, deu uma assistência e marcou dois gols. Seu segundo gol no jogo, inclusive, foi uma pintura em finalização de fora da área.
Natural do Maranhão, chegou ao Santos em julho de 2019, foi aprovado nos testes e assinou um contrato de formação. O talento mostrado foi tanto que o contrato profissional não demorou para chegar. Hoje ele tem multa milionária com o clube (100 milhões de Euros), mas contrato até dezembro de 2022.Em contato do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o representante do atleta, Maurice Cohen, da agência Fabric Sports, confirmou o interesse do atleta em permanecer no time da Vila Belmiro.
"Ainda não (negociações para renovar o contrato). Mas a vontade dele e minha é seguir no Santos. Em breve devem chamar para conversar. Foco é fazer uma boa copinha, renovar e subir", comenta o agente.