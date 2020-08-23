Com coletivo e finalizações, Timão treina para encarar o Fortaleza

Sem ter partida marcada para este fim de semana, o Timão voltou a treinar na manhã deste domingo (23), no CT Joaquim Grava. A equipe se prepara para enfrentar o Fortaleza, na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim como no sábado, os jogadores fizeram atividades técnico-táticas, com enfoque em passes e finalizações. Além disso, o técnico Tiago Nunes comandou um coletivo visando o duelo contra os cearenses.O Corinthians vem de uma vitória em casa sobre o Coritiba (3 a 1), a primeira da equipe no Brasileirão, e tentará embalar diante do Fortaleza antes de ter pela frente seu primeiro clássico estadual na atual edição. No domingo (30), a equipe disputará o Majestoso contra o São Paulo, às 11h, no Morumbi, já pela sexta rodada.