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futebol

Com cobrança e participação de Ceni, Fla trabalha pressão na saída de bola

Após derrota para o São Paulo, na Copa do Brasil, o elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu e trabalhou visando o duelo com o Atlético-GO, sábado, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 18:20

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 18:20

Crédito: Reprodução Twitter Flamengo
A quinta-feira foi de reapresentação para o elenco do Flamengo após a derrota para o São Paulo, por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Brasil, Com muita cobrança pela movimentação e até a participação de Rogério Ceni com a bola em determinado momento do treino, o grupo trabalhou a saída de bola com o goleiro sofrendo pressão intensa - situação que se viu no revés de quarta, quando Hugo Souza tentou driblar o rival, foi desarmado e Brenner marcou.
> Confira a tabela do Brasileirão
Quem iniciou a partida fez um trabalho regenerativo, por sua vez, na parte interna do CT do Ninho do Urubu. Os demais foram a campo e trabalharam com Rogério Ceni, que comandou a segunda atividade desde que chegou ao clube. Confira as imagens divulgadas pelo clube do treino desta quinta-feira. Diego Alves, que deixou o jogo com cãibras, e Arrascaeta, que voltou a defender o time após mais de um mês, se reapresentaram sem dores. Portanto, devem ficar à disposição de Ceni para enfrentarem o Atlético-GO, sábado. A tendência é que sejam titulares para adquirirem ritmo de jogo visando a decisão contra o São Paulo na próxima quarta-feira, no Morumbi.
Assim, os jogadores que seguem entregues ao departamento médico são o zagueiro Rodrigo Caio, o meia Diego Ribas e o lateral-esquerdo Filipe Luís.

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