Com Celso Jatene presidente, conheça a nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Santos

Crédito: Fábio Lázaro/Lancepress

Celso Jatene é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Santos. Candidato único, ele foi aclamado ao cargo no próximo triênio (2021 a 2023) em reunião virtual realizada nesta quarta-feira (21).

Além de Jatene, formam a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo: Fabio de Oliveira Martins Pierry (vice-presidente), Celestino Venâncio Ramos (segundo vice-presidente), Vinicius Aurélio Constantino (primeiro secretário) e Fernando de Abreu Seco Rodrigues (segundo secretário).

Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosEm seu discurso de posse, o novo presidente do Conselho exaltou o seu antecessor, Marcelo Teixeira, que deixa a função após três anos e prezou pela união no período que se inicia no dia 01º de janeiro.

- Marcelo Teixeira foi o melhor presidente que o Conselho Deliberativo já teve. O Santos foi o que mais realizou reuniões entre os clubes brasileiros, através do modelo virtual, teve processo de impeachment, assembleia geral e ainda realizamos a eleição do clube com o tão sonhado voto virtual - disse Celso.

A união do Santos não acabou nas urnas. O caminho da união, não da ambição virtual. Nossos adversários não estão na Villa Belmiro - acrescentou.