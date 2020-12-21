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Com Celso Jatene presidente, conheça a nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Santos

Em reunião virtual realizada nesta segunda-feira (21), novo Comitê Gestor também foi empossado...
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Publicado em 

21 dez 2020 às 20:33

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 20:33

Crédito: Fábio Lázaro/Lancepress
Celso Jatene é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Santos. Candidato único, ele foi aclamado ao cargo no próximo triênio (2021 a 2023) em reunião virtual realizada nesta quarta-feira (21).
Além de Jatene, formam a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo: Fabio de Oliveira Martins Pierry (vice-presidente), Celestino Venâncio Ramos (segundo vice-presidente), Vinicius Aurélio Constantino (primeiro secretário) e Fernando de Abreu Seco Rodrigues (segundo secretário).
Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosEm seu discurso de posse, o novo presidente do Conselho exaltou o seu antecessor, Marcelo Teixeira, que deixa a função após três anos e prezou pela união no período que se inicia no dia 01º de janeiro.
- Marcelo Teixeira foi o melhor presidente que o Conselho Deliberativo já teve. O Santos foi o que mais realizou reuniões entre os clubes brasileiros, através do modelo virtual, teve processo de impeachment, assembleia geral e ainda realizamos a eleição do clube com o tão sonhado voto virtual - disse Celso.
A união do Santos não acabou nas urnas. O caminho da união, não da ambição virtual. Nossos adversários não estão na Villa Belmiro - acrescentou.
Além da aclamação do novo presidente do Conselho Deliberativo santista, o presidente do clube, Andrés Rueda, e o seu Comitê Gestor foi empossado oficialmente para a nova gestão do Peixe.

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