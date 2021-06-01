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Com Breno Lopes e Marcos Rocha, Palmeiras treina pensando na estreia da Copa do Brasil

Lateral e atacante treinaram com o elenco pela primeira vez desde que se lesionaram
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LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 19:02

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 19:02

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (01), dando início à preparação para o jogo de estreia da Copa do Brasil 2021 contra o CRB, e os destaques da atividade foram os retornos de Marcos Rocha e Breno Lopes.>> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
A dupla, que ainda está em fase de recondicionamento físico, participou do treino com bola pela primeira vez com o elenco após suas lesões. Para fechar o cronograma do dia, o lateral e o atacante realizaram um complemento com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP).
– Infelizmente tive uma lesão no começo da temporada, uma lesão complicada mas que não precisei passar por cirurgia. Estou feliz em ser reintegrado ao grupo, estava sentindo falta de trabalhar com bola e agora é trabalhar a parte física e voltar o quanto antes para ajudar meus companheiros. A estrutura do Palmeiras é uma das melhores do país, fico muito feliz pelo tratamento muito bom e o excelente cuidado comigo – disse Breno sobre esse período em que contou com atendimento especializado do NSP.Para o elenco à disposição de Abel Ferreira, a primeira parte do trabalho foi destinada à movimentação no gramado, onde dois grupos com dez jogadores reforçaram posse de bola, movimentações, marcações e finalizações em campos reduzidos. Em seguida, com a companhia dos goleiros, os times ficaram encarregados de explorar espaços e marcar gols com limite de toques na bola.
O Verdão encerra a preparação para sua estreia na Copa do Brasil já em Maceió, na manhã desta quarta (02). O confronto contra o clube alagoano será na próxima quinta-feira (03), às 21h30, no estádio Rei Pelé.

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