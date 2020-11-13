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Com Breno Lopes e crias do Sub-20, Palmeiras fecha preparação para encarar o Fluminense

Com mais de 'um time' de desfalques, Abel Ferreira deve relacionar mais jovens da base para a 21ª rodada do Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 19:15

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 19:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após receber a notícia de mais três desfalques por COVID-19 nesta sexta-feira (13), Abel Ferreira fechou a preparação para o Palmeiras encarar o Fluminense, em partida marcada para a noite deste sábado (14), no Allianz Parque, válida pela 21ª rodada do Brasileirão 2020.
Com mais de 13 ausências ao todo, o técnico português realizou uma atividade tática por uma hora e meia na Academia de Futebol e escalou o provável Verdão para buscar a sua quarta vitória seguida na maior competição nacional.
Sem peças até para o banco de reservas, mais alguns jovens do Sub-20 apareceram no treinamento, e irão para o banco de reservas amanhã. Foram os casos dos atacantes Aníbal e Pedro Acácio. Marino Hinestroza e Quiñonez, outras duas joias da categoria juvenil, também podem aparecer no banco.
Outra surpresa do treino foi a presença de Breno Lopes, atacante que foi contratado nesta semana, e que pode já fazer a sua estreia no ataque alviverde diante do Fluminense.Ramires realizou contraprova do exame de Covid-19 e não participou das atividades nesta sexta-feira (13) (Cesar Greco/Palmeiras)Ramires, multado por ter sido flagrado numa casa noturna, aguarda a contraprova do exame de COVID que realizou nesta sexta-feira e foi dispensado das atividades em grupo. No entanto, o volante pode ser relacionado para a partida, uma vez que o elenco palestrino só tem Patrick de Paula como opção na posição.
Zé Rafael ficou na parte interna do CT tratando o entorse sofrido no tornozelo na partida da última quarta-feira (11), contra o Ceará, enquanto Luiz Adriano deu voltas no campo.
O provável Palmeiras para encarar o tricolor carioca é: Jaílson, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Scarpa; Patrick de Paula, Ramires e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Lucas Lima (Breno Lopes) e Willian.
Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste sábado (14), no Allianz Parque, a partir das 21h30 (horário de Brasília), com transmissão somente do Premiere FC.

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