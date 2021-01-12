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Com bolas paradas, Corinthians finaliza preparação para encarar Fluminense; veja provável time

Com dois desfalques de última hora, Timão concluiu um período de quase 20 dias de preparação para o confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores...
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Publicado em 

12 jan 2021 às 19:29

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 19:29

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está pronto para a sua estreia em 2021. Na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Timão fez um último treino antes do duelo diante do Fluminense, que acontece nesta quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades negativas do dia foram as duas baixas de última hora para o técnico Vagner Mancini.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre 15 estrangeiros que tiveram passagem discreta no Corinthians
A atividade desta tarde foi toda realizada no Campo 4 (Cláudio Christovam de Pinho). Após o aquecimento, conduzido pelo preparador físico Flávio de Oliveira, Mancini preparou um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe, fechando a preparação de quase 20 dias para o jogo.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinamentos por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações, assim, são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Na última segunda-feira, os atletas passaram por testes RT-PCR e o meio-campista Otero testou positivo para Covid-19. O venezuelano está assintomático e se recuperando em sua casa sob a supervisão da equipe médica do clube. Ele deve desfalcar o time titular por cerca de quatro jogos.
Além dele, o Corinthians terá o desfalque do lateral-esquerdo Lucas Piton, que passará por uma cirurgia de hérnia inguinal nesta quarta-feira. Ele ficará afastado dos treinos de quatro a seis semanas. Piton e Otero se juntam a Ramiro como baixas no elenco. O volante está suspenso pelo terceiro amarelo.
Assim, os jogadores que devem ganhar as vagas na equipe titular são: Cantillo no lugar de Ramiro, e Mateus Vital no lugar de Otero, com possibilidade de Léo Natel pintar por ali. Por outro lado, Jemerson será mantido ao lado de Gil.
Um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital (Léo Natel); Jô.
Após o treinamento, a delegação permaneceu no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT, onde ficará até a saída para o jogo. O Timão atualmente ocupa a 10ª posição na tabela do Brasileirão com 39 pontos e dois jogos a menos.

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