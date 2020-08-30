Com 50 gols em 2020, Flamengo joga para embalar e manter vantagem em histórico contra o Santos

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

No último jogo, o Flamengo chegou a 50 gols em 2020, tornando-se o único clube da Série A a atingir essa marca (em 27 jogos). Além disso, possui a melhor média de bolas na rede por partida: 1,85. E tais números respeitáveis, que ainda não são amigos de Domènec Torrent, serão fundamentais se forem reforçados neste domingo, uma vez que, a partir das 16h, visita o Santos a fim de embalar no Brasileiro. O duelo será realizado na Vila Belmiro, pela 6ª rodada e terá transmissão em tempo real do LANCE!. Por falar no catalão, na última sexta-feira, o técnico foi às redes sociais e compartilhou uma foto ao lado de membros da comissão técnica, com a seguinte legenda: "Juntos". Pela primeira vez, cabe destacar, Dome teve uma "semana limpa" no Flamengo, dedicada apenas a treinamentos - como pedia para que o elenco assimilasse as suas ideias. A ver a evolução (ou não). HARMONIA PELA VANTAGEM

As sessões de treinamentos no Ninho do Urubu foram marcadas pela harmonia entre o elenco e nova comissão técnica, que já se encontra pressionada por conta dos tropeços neste início de Brasileirão. São apenas cinco pontos em cinco jogos - um aproveitamento de 33%.

Aliás, quando o assunto é Campeonato Brasileiro, o páreo é acirrado quando Flamengo e Santos se encontram. Mas o Rubro-Negro leva uma ligeira vantagem no retrospecto. De acordo com o "Futpédia", foram 74 encontros entre 1964 e 2019. O Fla venceu 26 vezes, o Peixe ganhou em 25 oportunidades; houve ainda 23 empates. A expectativa do lado carioca é para a manutenção da vantagem no quesito triunfos.

POSSÍVEL 'LEI DO EX' E ESTREIA

Para isso, além do foco tático, Dome treinou finalizações em profusão ao longo da semana - como havia prometido. E o técnico terá um trunfo que, até ontem, era dúvida: Gabigol, recuperado de uma lesão muscular. O camisa 9, aniversariante deste domingo, aliás (completa 24 anos), deve jogar ao lado de Bruno Henrique, que também é ex-Santos, no ataque. A confiança está em alta pela "Lei do Ex" se fazer valer.

- Esses jogadores que têm muito faro de gol como Gabriel, Bruno Henrique e Arrascaeta num jogo vão fazer três, quatro gols. Vai acontecer. Mas quando não se está tudo 100% é porque não é fácil trabalhar quando tem pouco treino. Mas com treinos vão começar a fazer gol e não vai parar - frisou Dome, citando Arrascaeta, que ficou no banco no último jogo e deve ser titular neste. Ainda sobre os 11 iniciais: a tendência é que Mauricio Isla, relacionado pela primeira vez, faça a sua estreia pelo Flamengo, na lateral direita.

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