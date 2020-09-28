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Coluna de Vídeo: Vitória e derrota do Flamengo no empate com o Palmeiras

Colunista do L! comenta o empate com sabor de vitória da garotada do Mengo sobre o Palmeiras e as ações da diretoria que estão levando o clube a ficar isolado dos co-irmãos...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 15:20
O esfacelado time do Flamengo, com 19 baixas por Covid-19 e três por lesão, conseguiu, no domingo, com um time de garotos, uma façanha: empate com sabor de vitória diante da força máxima do Palmeiras, em pleno Allianz, pelo Brasileiro. Porém, todos os bastidores envolvendo a tentativa da diretoria do Rubro-Negro em adiar a partida, os recursos na Justiça e a queda de braço com os demais clubes da Serie A mostram que, politicamente, o clube está isolado. Para entender melhor esta situação confira a Coluna de Vídeo desta segunda-feira. Nela, o editor e colunista do L!, Carlos Alberto Vieira comenta sobre esse assunto que está agitando o futebol brasileiro.​Fla e Palmeiras ficaram no 1 a 1 no Allianz (Alexandre Vidal/ Flamengo)Carlos Alberto Vieira é colunista e editor do L! desde 2000 e titular da Coluna de Vídeo às segundas, quartas e sextas.

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