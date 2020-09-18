Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coluna de Vídeo: Dome e os atletas do Fla não dão liga. Há motivos

Flamengo leva uma das maiores surras de sua história e mostra de vez que os jogadores não estão entendendo o que o treinador quer (e o técnico também vacila nas alterações)...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 14:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 14:13
Na edição desta sexta do 'Coluna de Vídeo', programa da TV L!,o editor e colunista do LANCE!, Carlos Alberto Vieira analisa o que está ocorrendo no Flamengo, que tem um elenco de astros, mas que não consegue entender o plano de jogo do treinador Domenéc e, nesta quinta-feira levou de 5 a 0 do Del Vale, pela Libertadores (e cinco foi pouco). Fla levou um sacode do Del Valle em Quito: 5 a 0 (F. JACOME/AFP)Carlos Aberto Vieira é editor e colunista do LANCE! desde 2000 e apresenta a Coluna de Vídeo às segundas, quartas e sextas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados