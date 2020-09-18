Coluna de Vídeo: Dome e os atletas do Fla não dão liga. Há motivos

Na edição desta sexta do 'Coluna de Vídeo', programa da TV L!,o editor e colunista do LANCE!, Carlos Alberto Vieira analisa o que está ocorrendo no Flamengo, que tem um elenco de astros, mas que não consegue entender o plano de jogo do treinador Domenéc e, nesta quinta-feira levou de 5 a 0 do Del Vale, pela Libertadores (e cinco foi pouco). Fla levou um sacode do Del Valle em Quito: 5 a 0 (F. JACOME/AFP)Carlos Aberto Vieira é editor e colunista do LANCE! desde 2000 e apresenta a Coluna de Vídeo às segundas, quartas e sextas.